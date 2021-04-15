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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: استئناف أعمال العامودي للصرافة بقرار من البنك المركزي

أصدر البنك المركزي السعودي قراره برفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة، والسماح لها بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، ابتداءً من يوم الاثنين 1442/08/30هـ الموافق 2021/04/12م.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: استئناف أعمال العامودي للصرافة بقرار من البنك المركزي

أصدر البنك المركزي السعودي قراره برفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة، والسماح لها بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، ابتداءً من يوم الاثنين 1442/08/30هـ الموافق 2021/04/12م.

وأوضح البنك المركزي في بيان أن قرار الرفع جاء نظراً لالتزام الشركة بالإجراءات التصحيحية وتطبيق الضوابط النظامية ذات العلاقة. ويأتي ذلك إلحاقاً بإعلان البنك المركزي الصادر بتاريخ 1439/02/16هـ، المتضمن قراره بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة لدى شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) قد أوقفت في سبتمبر 2017 نشاط ثلاث شركات سعودية للصرافة مرخصة ضمن الفئة (أ) في نشاط الصرافة

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