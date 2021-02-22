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Posted inأخبار أريبيان بزنس

العراق يبحث عن مستثمرين عالميين لبناء محطات طاقة شمسية بقدرة 750 ميجاوات

(رويترز) – يبحث العراق عن مستثمرين عالميين من أجل بناء سبع محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 750 ميجاوات في إطار سعيه لتطوير إمكانات الطاقة المتجددة بالبلاد.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
العراق يبحث عن مستثمرين عالميين لبناء محطات طاقة شمسية بقدرة 750 ميجاوات

وقالت وزارة النفط في بيان اليوم الأحد إنه في إطار حرص العراق على توسيع قدرته الصغيرة على توليد الطاقة فإنه يجري محادثات مع بعض الشركات العالمية، بينها توتال الفرنسية و”شركات نرويجية”، لمناقشة بناء مشروعات الطاقة الشمسية.
وأضاف البيان أن كل محطات الطاقة الشمسية السبع سوف تُقام في جنوب البلاد، وبينها محطة بطاقة 300 ميجاوات في كربلاء.
وتوفر شبكة الكهرباء الوطنية المتداعية الكهرباء لبضع ساعات فقط في اليوم، الأمر الذي يجعل العراقيين يعانون بشدة خلال فصل الصيف حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.
والطاقة الشمسية نادرة في العراق باستثناء استخدامها في إضاءة بعض الشوارع الرئيسية بالبلاد.

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