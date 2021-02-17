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Posted inأخبار أريبيان بزنس

100 ألف ملياردير ومليونير يعيشون في الإمارات ودبي تتصدر

دبي تتصدر بمرتبة أغنى مدن الشرق الأوسط من حيث إجمالي صافي ثروة الأفراد، فيما تبلغ ثروات أصحاب الملايين في الإمارات قرابة 870 مليار دولار، وهناك 13 شخصا من أصحاب المليارات (من لديه ثروة تزيد عن مليار دولار)

محرر في الموقع by محرر في الموقع
100 ألف ملياردير ومليونير يعيشون في الإمارات ودبي تتصدر

كشفت مؤسسة «نيو ورلد ويلث» في أحدث تقرير لها أن دبي هي أغنى مدن الشرق الأوسط من حيث إجمالي صافي الثروة التي يمتلكها الأفراد في المدينة بحوالي 517 مليار دولار يملكها قرابة 10 مليارديرات مع ازدهار الانضطة الاقتصادية التي تشمل الصناعات الرئيسية مثل الخدمات المالية والسلع الأساسية والنقل والفنادق وقطاع التجزئة والعقارات.

وحققت الإمارات نموا بمعدل 24% في زيادة الثروات وجذب الأثرياء. ومن ناحية الاقتصاد، تتصدر الإمارات دول الشرق الاوسط بالناتج المحلي الإجمالي الإسمي للفرد في الشرق الأوسط والبالغ 89 ألف دولار.

وتلفت في التقرير إلى أن دبي هي المركز الرئيسي لقطاع الصناعات والخدمات الفاخرة في الشرق الأوسط؛ حيث يدر هذا القطاع عائدات على الإمارة تبلغ نحو 7 مليارات دولار سنوياً.

وأشارت إلى أن قطاع الأزياء الفاخرة في الإمارة يعد ذي قيمة كبيرة جداً؛ حيث تملك معظم العلامات التجارية العالمية للملابس الفاخرة متاجر في دبي مول ومول الإمارات.

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