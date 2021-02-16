مشاركة 2500 شركة من 85 دولة في معرض جلفود 2021

يعود معرض جلفود 2021، منصة التوريد العالمية الأكثر تنافسية وأول فعالية مباشرة لقطاع الأغذية والمشروبات تُقام منذ قرابة 12 شهراً، بنسخته الـ 26 ليجمع نخبة من رواد القطاع حول العالم على مدار خمسة أيام من المناقشات والعروض المباشرة والشراكات التجارية في مركز دبي التجاري العالمي من 21 إلى 25 فبراير.

وتحظى النسخة الجديدة من المعرض باهتمام المتخصصين من مختلف أنحاء العالم، حيث تقدم فرصة استثنائية لتنشيط الروابط ودفع عجلة الشراكات المثمرة وضمان مواكبة الشركاء والزوار لجميع الفرص والتوجهات الناشئة بعد الانقطاع الذي شهده عام 2020 في ميدان الفعاليات المباشرة. ويعود جلفود 2021، مستنداً إلى سجلّه الحافل الممتد لـ 34 عاماً زاخرة بتمكين الصفقات التجارية وتحفيز الابتكار في القطاع، لينعقد على امتداد 20 قاعة عرض وفق أعلى معايير الصحة والسلامة الصارمة لمركز دبي التجاري العالمي.

وتماشياً مع محاولة قطاع الأغذية حول العالم لمواكبة التغير الذي طرأ على سلوكيات المستهلكين عبر مُختلف الأسواق العالمية، سيحظى المشاركون في معرض جلفود بفرصة استكشاف فعالية زاخرة بالابتكار والحلول التكنولوجية التي تشمل طيفاً واسعاً من التجارب التفاعلية والحيّة على أرض المعرض.

وتشارك شركة إنغريديا الفرنسية المتخصصة بمنتجات الألبان القائمة على تكنولوجيا البلوك تشين في النسخة 26 من المعرض لاستعراض ابتكاراتها الأولى من نوعها أمام متخصصي القطاع. بينما تُسجل شركة أمول، ثامن أكبر منتج للألبان في العالم والتي حققت إنجازاً رائداً مؤخراً مع إطلاق 33 منتجاً في غضون ثلاثة أشهر فقط، عودتها إلى دبي من جديد من خلال المعرض.

ومن جانب آخر، تعود قمة جلفود للابتكار للانعقاد، بين 22 و24 فبراير الجاري، لتلبية تطلعات القطاع بما تقدمه من محتوى رائد، بمشاركة أكثر الطهاة وعلماء الأغذية والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع تأثيراً على مستوى العالم. وتستضيف القمة على مدار أيام انعقادها الثلاثة مجموعة من أبرز المندوبين المتخصصين للتباحث حول مستقبل قطاع الأغذية وفن الطبخ عبر طيف من المواضيع المتنوعة، بما فيها دور الحكومات في صياغة مستقبل الأغذية؛ والتكيف مع أنماط الحياة الأكثر صحة واستدامة؛ وتسويق الأغذية والمشروبات والسياحة والتجزئة؛ والاستفادة من الحلول التكنولوجية الناشئة والمستقبلية في مجال الأغذية.

وتعليقاً على النسخة المقبلة من المعرض، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: “يُعد معرض جلفود منصة التوريد العالمية الأكثر تنافسية وأول فعالية مباشرة للأغذية والمشروبات تُقام منذ حوالي 12 شهراً، ويقدم بنسخته المقبلة المنصة الوحيدة التي تتيح لخبراء الأغذية والمشروبات بدء العام بثقة وإحياء روابط التواصل مع الشركاء واستكشاف الفرص الكبرى”.

وأضافت قائلة: “تم تصميم فعاليات المعرض التفاعلية المرتقبة لتتلاءم مع الظروف العالمية الراهنة، وحرصا على دعمها بسلسلة من التجارب ومنصات جديدة للتبادل المعرفي التي تُسلط الضوء على مكانة جلفود على أجندة الفعاليات العالمية للقطاع الذي يمر بمرحلة من التحول الهائل استجابةً للمتطلبات المتغيرة والخارطة الجديدة للسوق بعد أزمة كوفيد-19”.

مشاهير عالم الطهي تحت الأضواء: هيذر ميلز وجيمس نايت باتشيكو والماستر شيف طارق إبراهيم

سيحظى زوار معرض جلفود 2021 بفرصة لقاء مجموعة من النجوم من طهاة ومؤلفين وصناع قرار في مجال الأغذية والمشروبات، ليستلهموا من تجاربهم ومشاريعهم وإبداعاتهم، من خلال “منصة حوارات الطهاة” التي تمتد فعالياتها لأربعة أيام من 21-24 فبراير الجاري في قاعة رقم 8 وتضم قائمة المشاركين في الفعالية لهذا العام الإعلامية البريطانية هيذر ميلز، مؤسسة شركة الأغذية النباتية ڤي بايتس؛ وعلّقت ميلز، التي ستشارك في فعالية “حوارات الطهاة” في الساعة 1 ظهراً يوم 21 فبراير، قائلة:

“سأحاول جاهدةً نشر الوعي بالأمن الغذائي والمنتجات النباتية البديلة بهدف دعم نظام المناعة لدى الجميع وتخفيف الضغط على الجهاز الهضمي”.

ويستضيف جيمس نايت باتشيكو، مقدم برنامج تشيف جي كي بي بودكاست والشيف التنفيذي في فندق ” مي دبي” في مبنى ذا أوبوس الشهير من تصميم الراحلة زها حديد؛ وطارق إبراهيم، أول ماستر شيف عربي والمبدع وراء برنامج مغامرات الشيف طارق في أستراليا على قناة فتافيت، سلسلة من الجلسات يومي 21 و23 فبراير.

كما تضم أجندة الفعالية جلسة بعنوان “مطبخ فاخر مع مكونات برية” يقدمها الشيف الإيطالي نوربيت نيدركوفلر الحائز على 3 نجوم ميشلان، وجلسة “شيف بلا حدود وما وراء الوصفات” للشيف جال بن موشي، ثالث طاه إسرائيلي يحظى بنجمة ميشلان.

ويُمثل إطلاق “نادي جلفود للطهاة” أبرز فعاليات اليوم الثاني من “حوارات الطهاة”، وهي خطوة مبتكرة في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، حيث يجتمع 30 من أبرز الطهاة في الإمارات لابتكار قائمة مأكولات مخصصة بشكل مباشر كجزء من فعاليات معرض جلفود. ومن ناحية أخرى، سيتم نقل زوار المعرض إلى بعض من أفضل الوجهات في دبي، مع منافذ مؤقتة وتابعة لمطاعم زوما وبوكا وروبرتو خلال الأيام الخمسة للفعالية.

تحليلات معمّقة وورش عمل “فيرست إن فوود”

سيستضيف المعرض ورش عمل “فيرست إن فوود” في 21 و23 و24 فبراير في القاعة رقم 2 والتي ستتناول بدورها مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات العالمي. وستتضمن جلسات تعليمية تستعرض معلومات مهمة حول مستقبل الأغذية والمشروبات بالتعاون مع مجموعة من الخبراء وصناع النجاح الذين سيتناولون مواضيع هادفة مثل سلامة الأغذية والابتكار والأغذية المستدامة وتصميم الأغذية والمشروبات.

كما سيقدم جريج أوهانسيان، الشريك المؤسس لشركة “سوما ماتر” المتخصصة باستشارات بناء الاستدامة في الغذاء والماء والطاقة في مجلس التعاون الخليجي، جلسة مدتها 60 دقيقة حول الطعام المستدام إلى جانب رها داوود، استشارية الأغذية والعافية ومؤسسة المدونة الصوتية “كوز كيتشن”.

وعبّر أوهانسيان عن سعادته بالمشاركة بقوله: “نجح قادة المنطقة باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة في مواجهة فيروس كوفيد-19 ليتيحوا للمجتمع ولا سيما قطاع الأغذية بناء آمال واعدة بالعام الجديد. ولذا يُمثل المعرض فرصة مثالية لقادة الحكومات وقطاعات الغذاء للاجتماع ومناقشة سبل مواجهة التحديات وتوحيد جهودهم للمضي في مسيرة جديدة نحو نمو مستدام وأنظمة غذائية أكثر مرونة وتعاون أكبر يصب في صالح بيئتنا وصحتنا وسعادتنا”.

كما سيشمل البرنامج ورش عمل متخصصة للتعريف بشهادة كوشر، ليتعرف المشاركون خلالها على المراحل المختلفة للشهادات في قطاع الإنتاج والخدمات الغذائية والعمليات والفرص الكامنة في قطاع كوشر الدولي بإشراف الحاخام جويل وينبرجر، رئيس عمليات الهند وجنوب آسيا في وكالة اعتماد ستار كي كوشر في الولايات المتحدة.

حصص تعليمية متقدمة مع مشاهير القطاع

ستستضيف مسابقة النكهات العالمية في معرض جلفود 31 طاهياً مشهوراً، بما فيهم خمسة طهاة حائزين على نجوم ميشلان من ألمانيا وإيطاليا والبرتغال، ممّن سيقدمون جلسات تعليمية على هامش المسابقة، إلى جانب أنشطة مثل الفنون البهلوانية لصناعة البيتزا وفنون المعجنات وأسرار استخدام الدقيق في المطبخ. وتقام فعاليات المسابقة في القاعة رقم 8 طيلة أيام المعرض.

وتستضيف تجربة “المطابخ المبتكرة”، المنصة التفاعلية المخصصة لأبرز الطهاة الحائزين على نجوم ميشلان لتسليط الضوء على فلسفتهم الخاصة من خلال إعداد طبق يحمل بصمتهم الشخصية، خمسة من أبرز الطهاة مثل: الشيف نوربيت نيدركوفلر، الحائز على 3 نجوم ميشلان والذي يقع مطعمه سانت هوبرتوس عند سفوح الدولوميت ويشتهر باستخدام المكونات المزروعة في سلسلة الجبال الإيطالية فقط؛ وماركو ساكو، مؤسس مطعم بيكولو لاجو الحائز على عدة جوائز ويتميز بموقع فريد وسط بحيرة ميرجاتزو الإيطالية؛ والشيف الألماني رينيه فرانك، رئيس الطهاة والمالك المشارك لمطعم كودا في برلين وهو أول مطعم للحلويات في العالم يحصل على نجمتي ميشلان؛ والشيف البرتغالي روي سيلفستر؛ والشيف الإسرائيلي جال بن موشي، الذي حاز مطعمه بريسم في برلين على نجمة ميشلان في عام 2020.

وستنضم إلى المشاركين مجموعة من أبرز الأسماء في عالم فنون الطهي للتطرق إلى سلسلة من أبرز المواضيع والتجارب الخاصة بالقطاع. وتشمل قائمة الجلسات البارزة على أجندة الفعالية أفضل الحلول التقنية في عالم المطابخ؛ وأفضل البدائل النباتية الخالية من لحوم الأسماك ومشتقات الألبان؛ واللحوم النباتية القائمة على الطباعة ثلاثية الأبعاد، رؤية جديدة لاستدامة قطاع الأغذية والمشروبات من إسرائيل؛ والمأكولات المستدامة دون هدر المكونات، بالإضافة إلى طبق خاص يحمل بصمة واحد من أشهر الطهاة في دبي.

وتشمل قائمة أبرز الطهاة المشاركين في فعاليات الطبخ المباشر لهذا العام، والذين سيُسلطون الضوء على قدرتهم في توظيف المكونات لإعداد أطباق بطرق مبتكرة بالاعتماد على أفضل أدوات ومستلزمات المطابخ، كلاً من: لوسيانو ماركيز، كبير الطهاة في مطعم تاسكا تحت إشراف خوسيه أفاليش الواقع في فندق ماندارين أورينتال دبي؛ وبيرناردو بالاديني، الطاهي التنفيذي لدى تورنو سوبيتو؛ والطاهية فانيسا بايما من شركة فانيسا بايما الاستشارية؛ وأليساندرو لوناردي، من مطعم أجوجيارو آند فين وغيرهم الكثير.

جوائز جلفود للابتكار

استقبلت جوائز جلفود للابتكارهذا العام 250 طلباً للمشاركة من 44 بلدا حول العالم، مما يسلط الضوء على مستوى الابتكار الذي يشهده القطاع اليوم. وتحتفي الجوائز السنوية بتميز العلامات والمنتجات، وسيتولى تقييم المشاركات لجنة من قادة القطاع المرموقين، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في 10 فئات خلال فعاليات المعرض، كما سيتم تكريمهم عبر التعريف بهم وبإنجازاتهم بواسطة الموقع الإلكتروني للمعرض.

مسابقة جلفود العالمية للطهي

ستستعرض مسابقة جلفود العالمية للطهي المهارات المبتكرة في تحضير وإبداع نكهات مذهلة ودمج المكونات، عبر تنافس أربعة فرق عالمية بقيادة نخبة من الطهاة على إعداد قوائم طعام استثنائية للفوز بالبطولة. وسيقود باول كازاونوسكي، الشيف التنفيذي لمطاعم زوما، فريق آسيا، في حين يقود الشيف برناردو بالاديني من مطعم تورنو سوبيتو للشيف بوتورا الفريق الأوروبي. أما الفريق الأمريكي فسيكون بقيادة الطاهي المعروف جيمس نايت باتشيكو، بينما سيكون الشيف محمد شبشول مسؤولاً عن فريق الشرق الأوسط وأفريقيا.

مسابقة الإمارات لتحضير القهوة

تقام مسابقة الإمارات لتحضير القهوة بشكل سنوي لاكتشاف بطل القهوة المحضرة يدوياً والترويج لأساليب تحضير القهوة يدوياً وتميز الخدمة. وسيتنافس المتسابقون على مدار جولتين في إعداد ثلاثة مشروبات فردية وتقديمها للجنة التحكيم المكونة من نخبة الخبراء في قاعة زعبيل رقم 6 خلال الفترة من 21 – 24 فبراير الجاري. وتستند قواعد ولوائح المسابقة إلى معايير التحكيم لفعاليات القهوة العالمية.

منافذ المأكولات المؤقتة

الأعمال والسلامة

يشار إلى أن معرض جلفود 2021 يعتمد مجموعة صارمة من إجراءات السلامة والنظافة. وأثبت مركز دبي التجاري العالمي قدرته على تأمين بيئة أعمال مباشرة تُعد الأكثر أماناً واستضافة فعاليات عالمية المستوى في ظل تطبيق أعلى المعايير المتعلقة بإجراءات السلامة، وتُعد استضافته لأسبوع جيتكس للتقنية، الذي أُقيم مؤخراً وكان الفعالية المباشرة الوحيدة التي شهدها قطاع التكنولوجيا في 2020، خير دليل على هذه الإمكانات. واستضافت الفعالية، التي انعقدت في ديسمبر الماضي، عشرات الآلاف من الزوار المحليين والدوليين، الذين أعرب 96% منهم عن حصولهم على تجربة “آمنة” و”آمنة للغاية” أثناء حضور المعرض.

ونظراً للأهمية البالغة لعرض عيّنات المنتجات ومناولة المواد الغذائية خلال فعاليات قطاع الأغذية والمشروبات العالمية، فقد تم تشديد البروتوكولات الموثوقة المعمول بها لدى مركز دبي التجاري العالمي ضمن نسخة جلفود لعام 2021، بالتنسيق الكامل مع هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي، لضمان توفير ظروف آمنة لزوار المعرض والمشاركين فيه. ويعد ارتداء الكمامات واحترام مبادئ التباعد الاجتماعي إلزامياً خلال الفعالية لضمان صحة وسلامة جميع الحاضرين. ويُرجى العلم بأنه لن تتوفر إمكانية التسجيل في موقع الفعالية، ويُشترط التسجيل مسبقاً عن طريق الإنترنت عبر: www.gulfood.com.

لمزيد من المعلومات حول مبادئ السلامة الخاصة بالفعالية، يُرجى زيارة:

https://www.gulfood.com/useful-info/safety-guidelines