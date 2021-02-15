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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودة في صدارة اتفاقية بين أرامكو والفنار

أبرمت أرامكو السعودية وشركة الفنار مؤخرًا، مذكرة تفاهم لبناء تعاون إستراتيجي بين الشركتين، حيث تتضمن هذه المذكرة عدة مبادرات قائمة على الاستدامة، و تهدف إلى دعم التوطين والابتكار والرقمنة في المملكة، بما يتماشى مع برنامج اكتفاء الذي أطلقته أرامكو السعودية في السنوات الأخيرة والذي يسهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال توطين المحتوى المحلي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودة في صدارة اتفاقية بين أرامكو والفنار

ووقّع مذكرة التفاهم كلًا من النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي، ورئيس مجلس إدارة شركة الفنار، عبدالسلام المطلق.
وقال أحمد السعدي: “إن هذه المبادرات تغطي العديد من القطاعات وهي: التصنيع، والهندسة، والإنشاءات، والنمذجة، وتطوير وتسويق الممتلكات الفكرية، وتحسين كفاءة الطاقة، وحماية البيئة، منوهًا إلى أن أرامكو السعودية ملتزمة من خلال النموذج التعاوني الشامل بعمل شراكات القطاع الخاص لضمان تحقيق أهداف التوطين في المملكة.

من جهته أوضح عبد السلام المطلق أنه لطالما كان الابتكار والرقمنة والتوطين ركائز التزام الفنار نحو تطوير أعمال مستدامة. وأن هذه فرصة حقيقية بالنسبة لشركة الفنار مع أرامكو السعودية من أجل العمل معًا في زيادة تطوير المحتوى المحلي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة الإدارة العُليا في أرامكو السعودية لمدينة الفنار الصناعية التي تعد أكبر مجمع صناعي خاص في الشرق الأوسط بمساحة  720 ألف متر مربع.

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