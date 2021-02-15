السعودة في صدارة اتفاقية بين أرامكو والفنار

ووقّع مذكرة التفاهم كلًا من النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي، ورئيس مجلس إدارة شركة الفنار، عبدالسلام المطلق.

وقال أحمد السعدي: “إن هذه المبادرات تغطي العديد من القطاعات وهي: التصنيع، والهندسة، والإنشاءات، والنمذجة، وتطوير وتسويق الممتلكات الفكرية، وتحسين كفاءة الطاقة، وحماية البيئة، منوهًا إلى أن أرامكو السعودية ملتزمة من خلال النموذج التعاوني الشامل بعمل شراكات القطاع الخاص لضمان تحقيق أهداف التوطين في المملكة.

من جهته أوضح عبد السلام المطلق أنه لطالما كان الابتكار والرقمنة والتوطين ركائز التزام الفنار نحو تطوير أعمال مستدامة. وأن هذه فرصة حقيقية بالنسبة لشركة الفنار مع أرامكو السعودية من أجل العمل معًا في زيادة تطوير المحتوى المحلي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة الإدارة العُليا في أرامكو السعودية لمدينة الفنار الصناعية التي تعد أكبر مجمع صناعي خاص في الشرق الأوسط بمساحة 720 ألف متر مربع.