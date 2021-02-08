السعودية: منع تجمع أكثر من 5 عمال في مكان واحد

وأوضحت النيابة أنه وفق ما ورد في لائحة الحد من التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازیة والتدابیر الوقائیة المتخذة لمواجھة فیروس كورونا، فإنه يحظر أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوھا، خلاف مساكنھم، یتكون من 5 أشخاص فأكثر في حیز واحد ومحدد لا تربطھم علاقة سكنیة واحدة.

وأضافت ، أنه حال تكرار ھذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة تتولى النیابة العامة مباشرة إجراءات المساءلة الجزائیة المشددة تجاه كل من حضر، ومن دعا للحضور، والمتسبب في ذلك، ومسؤول المنشأة التي تم التجمع فیھا.

#النيابة_العامة

تُحظر أي تجمعات عُمّالية داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم تتكون من (٥) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، وتكرار مخالفة هذا الشأن يوجب المُساءلة الجزائية المشددة. pic.twitter.com/vhIWpQaWJw — ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) February 6, 2021