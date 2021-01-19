فلسطين: تسلم أول دفعة من اللقاح الروسي خلال أيام

كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أصدرت موافقة على الاستخدام الاستثنائي للقاح (سبوتنيك في) في الأراضي الفلسطينية المتمتعة بحكم ذاتي محدود.

وذكر مسؤول إسرائيلي في وقت سابق أن شحنة أولى تضم خمسة آلاف وحدة من اللقاح قد تصل إلى الضفة الغربية يوم الثلاثاء.

لكن حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية صرح لرويترز بأن الشحنة لن تصل يوم الثلاثاء، وأضاف أنه يتوقع تسلمها “خلال أيام”.

من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أنه وعلى الرغم من حصول أكثر من مليوني شخص في إسرائيل على الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك، وفرض الإغلاق الشامل الثالث، إلا أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد ما زالت تسجل ارتفاعا ملحوظا مع إحصاء أكثر من تسعة آلاف إصابة يومية.

ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة الإسرائيلية، أحصت الدولة العبرية منذ انتشار الوباء، أكثر من 543 ألف إصابة بالفيروس، بينها 3950 وفاة.

وعبرت الحكومة الإسرائيلية عن أملها في إنهاء أزمة وباء كوفيد-19 بحلول آذار/مارس، قبل الانتخابات الرابعة خلال عامين المقرر اجراؤها في 23 من الشهر نفسه.

من جهتها، أعلنت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي توقيع أربعة عقود للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المئة من السكان.

وسجلت الضفة الغربية المحتلة حتى صباح الأحد، أكثر من 104 آلاف إصابة بفيروس كورونا بينها 1230 وفاة، فيما أحصى قطاع غزة الفقير والمحاصر نحو 48 ألف إصابة، بينها 484 وفاة.