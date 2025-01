الموافقة على أول طائرة ذاتية القيادة بدون مشغل

وتستخدم طائرات سكاوت Scout ذاتية القيادة تقنيات صوتية لكشف الطيور والطائرات والعوائق الأخرى، وتعد هذه أول موافقة لهيئة تنظيمية على أول رحلات جوية تجارية مؤتمتة بالكامل بدون طيار ، ومنحت الهيئة شركة أميريكان روبوتكس وهي شركة صغيرة مقرها ماساتشوستس إذنًا لتشغيل طائرات بدون طيار دون تدريب عملي أو مراقبة مباشرة من قبل المراقبين البشريين أو المشرفين على التشغيل.

ويقيد قرار إدارة الطيران الفيدرالية تشغيل الطائرات الآلية بدون طيار في المناطق الريفية والارتفاعات التي تقل عن 400 قدم ، وهذه الموافقة تعد خطوة مهمة لتوسيع التطبيقات التجارية للطائرات بدون طيار للمزارعين والمرافق وشركات التعدين والعملاء الآخرين.

كما أنها خطوة أخرى في الجهود الأوسع لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للسماح برحلات واسعة النطاق من خلال الابتعاد عن منح الموافقات الفردية لكل حالة على حدة لطائرات محددة تؤدي مهام مخصصة.

في وثائق الموافقة المنشورة على الموقع الحكومي أشارت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إنه بمجرد إجراء مثل هذه العمليات الآلية للطائرات بدون طيار على نطاق أوسع ، فقد تعني “الكفاءة للعديد من الصناعات التي تغذي اقتصادنا مثل الزراعة والتعدين والنقل وبعض مجالات التصنيع”.

وتلفت شركة أميريكان روبوتكس إلى قدرات طائراتها في اعتماد الذكاء الاصطناعي في مهامها مثل الشحن الذاتي وتحليل البيانات والهبوط الدقيق ذاتيا وغيرها.

Today, the FAA’s rule on drone operations over people officially published in the Federal Register https://t.co/puHYE61imD. The final rule also allows routine operations at night under certain conditions. Learn more at https://t.co/aVpNJ46Chy. #StartTheClock pic.twitter.com/iaTcl5ULlk

— FAA Drone Zone (@FAADroneZone) January 15, 2021