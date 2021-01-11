بيل غيتس يفشل بإبرام صفقة شراء أكبر شركة طيران خاص بعرض منافس

أشار تقرير لبلومبرغ أن هذا الإعلان لا يغلق الباب أمام عروض أعلى محتملة لاحقا في إشارة إلى أن عرض بلاكستون التي يتصدر بيل غيتس قائمة المساهمين الاكبر فيها، وهو سادس العروض التي يتلقاها المشغل الأكبر للطائرات الخاصة في العالم.

وستبيع سيغنتشر للطيران سهمها لقاء 5.50 دولار اي أعلى من عرض بيل غيتس وبلاكستون البالغ 5.17 دولار للسهم الواحد بحسب بيان الشركة الذي ينوه إلى أن ذلك الإعلان لا يعني حسم الصفقة بل يترك فرصة لها لتلقي عروضا أعلى، ولا يزال أمام تحالف بيل غيتس مع بلاكستون حتى يوم 14 يناير الجاري لتقديم عرض أعلى، كما يتاح لمجموعة كارليل فرصة تقديم عرضها حتى 14 فبراير القادم.

وقفز سعر سهم الشركة بمعدل 8% عقب هذا الإعلان فيما كانت أسهم الشركة قد ارتفعت أكثر من 50 ٪ منذ منتصف ديسمبر ، عندما تم الإعلان عن المحادثات مع بلاكستون لأول مرة. وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».

يأتي ذلك في وقت ينشط فيه الطيران الخاص من جائحة كورونا، ما أتاح للأثرياء فرصة لمواصلة السفر بالاستمتاع بالخصوصية وتقليص الاحتكاك مع مع الركاب الآخرين بسبب مخاوف انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

يعد الطيران الخاص أحد قطاعات السفر القليلة التي استفادت من جائحة الفيروس التاجي ، مما يوفر للأثرياء فرصة لمواصلة السفر مع تقليل الاتصال المحتمل مع الركاب الآخرين.