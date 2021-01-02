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العراق يحيل 20 وزيرا إلى المحاكمة بتهم الفساد

عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، كشف اليوم السبت، عن مناصب المسؤولين المحالين إلى القضاء بتهم فساد شملت وزارة الكهرباء التي أنفقت نحو 41 مليار دولار دون أن تتمكن من توفير خدمات لائقة منذ 17 عاما

محرر في الموقع by محرر في الموقع
العراق يحيل 20 وزيرا إلى المحاكمة بتهم الفساد

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، إن “قائمة المتهمين المحالين ضمّت أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير تمت إحالتهم إلى محكمة الموضوع”، مشيراً إلى أن “هذا مؤشر يؤكد وجوب ألّا يتم اختيار الشخصيات التي تتسنم المواقع الرئيسة من مزدوجي الجنسية”.

وأضاف أن “20 شخصية متهمة بدرجة وزير من أصل 333 أحيلوا للمحكمة غيابياً، أما من هم بدرجة مدير عام فقد أحيلوا غيابياً للمحاكم وعددهم 27 ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء”.

وتابع أن “الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام، فيصل عددهم إلى أكثر من 286 ،وهم أحيلوا غيابياً للمحاكم، فيما تمت كفالة 72 ومن ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجة درجات وظيفية أقل”.

وأشار إلى أن “الإدانات شملت أربعة وزراء فقط وسبعة مدراء عامين من أصل 198 متهماً بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء”.

يذكر أن أزمة الكهرباء في العراق هي واحدة من أكبر الأزمات التي تشهدها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكّن من تجاوزها، على رغم إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقاً لتقارير رسمية.

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