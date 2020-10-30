رئاسة العشرين، ختامها مسك

تئن مسارات الاستثمار العالمية كمداً على أحوال قطاعاتها، في مجال الاستثمار والأعمال والتجارة، التي فرضتها العزلة “الكورونية” بجائحة عصفت باقتصاديات عُظمى، جعلنا الله بمنأى عنها، وأن الاقتصاد السعودي مرن وصلب، لما لدينا من رؤية قويمة وقيادة حكيمة قادت العالم برئاستها مجموعة العشرين، من أجل وبقاء استمرار سلاسل الإمدادات العالمية دون أضرار هيكلية كبيرة، باغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته بمُناسبة تسلم السعودية للبيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال B20، الضافية، فهي رسالة تحمل الاطمئنان والثقة في المستقبل، وأن المملكة عازمة على تعزيز مستويات النمو والازدهار من خلال التمكين والاستثمار في قطاعات جديدة، خصوصاً تلك القطاعات التي ستقود التعافي العالمي وتحمي الدول من الأوبئة في المستقبل، ومواجهة تحديات استثنائية في قطاعات عدة أدت إلى خلل واضطرابات واسعة النطاق في مؤشرات الأسواق العالمية.

وعلى الرغم من حدة الأزمة إلا أن قيادة قوة اقتصادية كبيرة كالسعودية لمجموعة العشرين وحدت خلالها الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح وتأمين استجابة أنظمة الصحة وحماية الاقتصاد، وهي واحدة من ثلاث دول فقط على مستوى العالم في تطبيق هذا النهج. بدعم انتعاش التجارة الدولية وتحفيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الدولي، إضافة إلى دعم القدرة التنافسية الدولية للمنشآت مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتبنيها استراتيجيات في مجال رأس المال الفكري لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني واستحداث برامج ومشاريع في مجالات تطوير الطاقة المُتجددة وكفاءة الطاقة.

فسدت الفجوة التمويلية للصحة العالمية، ما أسهم في توفير 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع، وضخ نحو 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، مانحة الأولوية للدول الأكثر فقرا وتضررا وحاجة من خلال مبادرة تاريخية لتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار، وإعفاءات لـ73 دولة مؤهلة، واسهام صندوق النقد الدولي بتقديم أكثر من 100 مليار دولار إلى 81 دولة إضافة إلى التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة وحظر التمييز على أساس الجنس.

هذه الكلمة التاريخية تُظهر التصور الشمولي للاقتصاد العالمي الذي يتجاوز الحالة الراهنة مع الأخذ في الحسبان جميع التأثيرات المحتملة لها في المستقبل، فالسعودية تضع للعالم تصورات استراتيجية لضمان استدامة الاقتصاد العالمي، من خلال الاستثمار المتوازن في جميع أنواع رأس المال، فلا يمكن للحكومات أو قطاع الأعمال العمل بمفردها في إصلاح الأضرار الناتجة عن جائحة «كوفيد – 19» وقانا الله شر موجاتها، ورفع قدر مملكتنا.

خالد الجاسر