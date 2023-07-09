يستهلك الناس في الولايات المتحدة ما معدله 3868 سعرة حرارية في اليوم ، وهو ثاني أعلى رقم في أي بلد في العالم فيما يتفوق استهلاك السكان في البحرين على الولايات المتحدة حيث يستهلك الناس أكثر من 4000 سعرة حرارية في اليوم في المتوسط أي في صدارة العالم في استهلاك السعرات الحرارية بحسب معطيات منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة التي وضعت اليمن في أدنى المؤشر.

تظهر البيانات أن أربعة من كل عشرة بالغين في البحرين يعانون من السمنة ، وهو ما يرتبط بنمط حياة أكثر خمولاً وزيادة استهلاك الوجبات السريعة.

هذا وفقًا لبحث أجراه مركز تابع لجامعة أكسفورد ، والذي جمع أرقامًا عن استهلاك السعرات الحرارية حسب البلد من الأمم المتحدة. احتلت المملكة المتحدة المرتبة 26 بشكل عام بحسب أور وولد إن داتا OurWorldInData، حيث كان الشخص العادي يستهلك 3422 سعرة حرارية كل 24 ساعة.

من بين 184 دولة شملتها الدراسة ، استهلكت 173 دولة أكثر من متوسط 2000 سعر حراري في اليوم – أو أعلى من المتوسط اليومي الموصى به لكلا الجنسين.

يحذر الباحثون من أن الاستهلاك المفرط يؤدي إلى زيادة السمنة – حيث أصبح مليار شخص يعانون من السمنة الآن مقارنة بـ 175 مليون في السبعينيات – ويغذي المشاكل الصحية المرتبطة بها بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وحتى مرض الزهايمر.

في الطرف الآخر، سجلت جمهورية إفريقيا الوسطى أقل استهلاك للسعرات الحرارية في العالم – بمعدل 1،641 للفرد في اليوم. تليها بوروندي (16.96) ومدغشقر (1770) وزيمبابوي (1853) واليمن (1957). لقد واجهت كل هذه البلدان صراعات سياسية مطولة أثرت على الاقتصاد ، ونتيجة لذلك ، أثرت على إمداداتها الغذائية الوطنية.