4000 ريال للمتر المربع، قفزة تشهدها إيجارات المكاتب في الرياض وجدة

يشير تقرير جديد إلى توسع قوي في أسواق المكاتب في السعودية وسط تراجع معدلات الشواغر نتيجة محدودية المعروض وزيادة الطلب مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بشكل استثنائي في المساحات الفاخرة والفئة “أ” خلال الربع الثاني من عام 2025، وارتفعت إيجارات المساحات المكتبية الفاخرة بنسبة 7.3% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 3,630 ريالاً سعودياً للمتر المربع سنوياً، وتجاوزت 4,000 ريال سعودي للمتر المربع في مركز الملك عبد الله المالي، ما يعكس قوة الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة في الرياض. وجاء ذلك في تقرير جيه إل إل الجديد عن ديناميكيات أداء سوق المساحات المكتبية في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025،والذي أشارت فيه إلى أن سوق المساحات المكتبية بالمملكة يشهد حالة من التوسع الملحوظ في ظل محدودية المعروض، لا سيما في أكبر مركزين تجاريين في المملكة، وهما مدينتي الرياض وجدة. وكشف التقرير عن واقع السوق الجديد الذي تهيمن عليه الظروف المواتية للملاك وسط تراجع استثنائي في معدلات الشواغر من المساحات المكتبية الفاخرة والمساحات من الفئة “أ” في المدينتين. وسجلت المساحات المكتبية الفاخرة في مدينة الرياض انخفاضاً في معدل الشواغر الذي بلغ 0.5% خلال الربع الثاني من العام 2025. بينما سجلت المساحات المكتبية من الفئتين “أ” و”ب” معدلات شواغر منخفضة بواقع 3.8% و2.9% على الترتيب. ولم يختلف الوضع كثيراً في جدة، إذ بلغت معدلات شواغر المساحات المكتبية من الفئة “أ” 3.3% والفئة “ب” 2.2%.

وقد أدى ارتفاع الطلب في الرياض وجدة إلى زيادات ملحوظة في الإيجارات، إذ ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية الفاخرة بنسبة 7.3% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 3,630 ريالاً سعودياً للمتر المربع سنوياً، وتجاوزت 4,000 ريال سعودي للمتر المربع في مركز الملك عبد الله المالي، ما يعكس قوة الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة في الرياض. وحققت جدة أيضاً نمواً جيداً في أسعار الإيجارات عبر مختلف فئات المساحات بالسوق، حيث ارتفعت أسعار إيجارات المساحات من الفئة “أ” بنسبة 4.3% لتصل إلى 1,393 ريالاً سعودياً للمتر المربع سنوياً، بينما ارتفعت إيجارات المساحات من الفئة “ب” بنسبة 6.5% لتصل إلى 933 ريالاً سعودياً للمتر المربع سنوياً.

وعلى صعيد آخر، شهدت حاضرة الدمام ديناميكية سوقية مختلفة، فعلى الرغم من الارتفاع الكبير في معدلات شواغر المساحات المكتبية من الفئة “أ” بنسبة 8.2% و21.4% للمساحات من الفئة “ب” في سوقٍ يعتمد اعتماداً رئيسياً على المؤسسات الحكومية والمباني التي يشغلها ملاكها، لا تزال الظروف السوقية مواتية للملاك. كما ارتفعت أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” بنسبة 8.2% مقارنةً بالعالم الماضي لتصل إلى 994 ريالاً سعودياً للمتر المربع سنوياً خلال الربع الثاني من عام 2025.

ومن جانبه صرح، ، سعود السليماني، المدير الاقليمي ومدير أسواق رأس المال في شركة جيه إل إل السعودية ، قائلاً: “إن التوسع المستمر في سوق المساحات المكتبية بالمملكة يعكس رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى التنويع الاقتصادي والتنمية الحضرية. ويعزز الأداء المستمر للعاصمة الرياض، مدفوعاً بالبحث عن الجودة وبرنامج نقل المقرات الإقليمية للشركات، من مكانتها باعتبارها مركزاً رئيسياً للأعمال. ومع تنوّع تركيبة المستأجرين وتوسع خيارات المساحات المكتبية المرنة، نشهد سوقاً ديناميكياً وناضجاً يتكيف فيه الملاك بشكل استراتيجي سعياً لتلبية احتياجات المستأجرين المتغيرة من وسائل الراحة والخدمات”.

ويتركز أغلب مخزون السوق من المساحات المكتبية بالعاصمة الرياض في منطقة وسط المدينة، وقد وصل الإجمالي إلى 8.1 مليون متر مربع خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بدخول 0.66 مليون متر مربع أخرى إلى السوق بنهاية العام. وأدى ارتفاع الطلب إلى تحويل المباني السكنية إلى مساحات مكتبية في عموم المدينة، وسعى المستأجرون الجدد إلى الانتقال إلى الأطراف الشمالية للمدينة الأقل ازدحاماً. كما تشهد قاعدة المستأجرين في العاصمة تنوعاً متزايداً، مع تسجيل نشاط ملحوظ في التأجير خلال الربع الماضي من قطاعات غير تقليدية مثل الرعاية الصحية والمستحضرات الدوائية والتكنولوجيا.

وقد شهدت جدة دخول 81,887 متراً مربعاً من المساحات المكتبية الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025، ليرتفع إجمالي مخزون السوق بالمدينة إلى 2,97 مليون متر مربع مع توقعات بإنجاز 42,680 متراً مربعاً أخرى خلال النصف الثاني من العام.