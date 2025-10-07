4000 دولار لأونصة الذهب للعقود الآجلة مع ضعف الدولار

ارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزةً 4000 دولار أمريكي يوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس وسط ضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وسجّلت العقود الآجلة للمعدن الأصفر ارتفاعًا بأكثر من 50% منذ بداية العام، مسجلةً أعلى عائد لها في عام تقويمي واحد منذ عام 1979. وذكرت بلومبرغ أن العقود الآجلة لشهر ديسمبر في نيويورك، وهي العقد الأكثر نشاطاً، تجاوزت مستوى 4000 دولار للمرة الأولى. وأدّى تعليق الأنشطة الفيدرالية الذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى حرمان المستثمرين من البيانات الحكومية الأساسية اللازمة لتقييم متانة الاقتصاد الأميركي، في وقت يكافح الاحتياطي الفيدرالي لفهم التطورات الاقتصادية المتغيرة. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير جديد صادر عن مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء أن صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب والمدرجة في البورصات سجّلت أكبر تدفقات ربع سنوية لها على الإطلاق خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. وارتفعت التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة بنسبة 23% لتصل إلى 26 مليار دولار أمريكي على أساس ربع سنوي، بقيادة صناديق أمريكا الشمالية، يليها المستثمرون الأوروبيون والآسيويون.

وأشار التقرير إلى أن “المخاطر التجارية والسياسية والجيوسياسية لا تزال قائمة دون أي مؤشرات واضحة على تراجعها”. وأضاف التقرير أن نشاط تداول الذهب شهد ارتفاعًا هائلًا خلال هذه الفترة. ارتفع متوسط ​​أحجام التداول اليومية بنسبة 34% على أساس شهري، مدفوعًا بأسعار قياسية بلغت 13 أعلى مستوى لها على الإطلاق في سبتمبر. ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بأكثر من 50% منذ بداية العام، مسجلةً أعلى عائد لها في عام تقويمي منذ عام 1979. وظلت وول ستريت متفائلة بشأن المعدن النفيس، حيث أكد محللو جولدمان ساكس مؤخرًا أن الذهب هو “توصيتهم طويلة الأجل الأعلى ثقة”. يوم الاثنين، أشار محللو جي بي مورغان إلى أن التراجعات، “التي تأتي عادةً بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من التخفيض الأولي لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، كانت بمثابة انخفاضات في أسعار الذهب”.