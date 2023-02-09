تتواصل الهزات الارتدادية التي قاربت الـ400 منذ الزلزال الأكبر الذي ضرب تركيا وشمال سوريا بحسب هيئة المسح الجغرافي الأمريكية، ولم تتوقف هذه الزلازل الصغيرة منذ أن ضرب زلزال كبير فجر الإثنين، تركيا وسوريا وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

ورغم البرد والعاصفة الثلجية تجبر السلطات التركية السكان في المناطق المتأثرة بالهزات على إخلاء بيوتهم والبقاء في الخارج خوفا من تهدم البيوت المتهالكة أو الأبنية المتضررة أو حتى الأبنية السليمة ذات الارتفاع الذي يزيد عن 3 طوابق.

وفي سوريا أكدت السلطات على لسان مسؤولين أنه النقص الكبير في المواد الطبية والغذائية والوقود يعيق إنقاذ الضحايا. وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر في سوريا إلى أكثر من 2800 وفاة، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود فرق الإنقاذ في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

مصادر محلية في حلب، ذكرت أمس الأربعاء وصول 5 طائرات من الجزائر وإيران والعراق إلى مطار حلب الدولي في الساعات الأخيرة. بدورها، أكدت وزارة التجارة العراقية إرسال شاحنات محمّلة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية إلى سوريا.

Animated map of seismicity near Turkey quakes starting ~3am local time plotting Feb 6 M7.8 mainshock (pink), early aftershocks (orange), M7.5 aftershock to the north (tan), and subsequent aftershocks in the north (tan). Time vs. magnitude progression shown on bottom graph. pic.twitter.com/TTa7qdZWzO — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 7, 2023

UPDATED: More information on the M7.8 #earthquake that occurred overnight in Turkey can be found here: https://t.co/IZ83eOTExL



Our thoughts go out to those affected. pic.twitter.com/2hWnbGlPZe — USGS (@USGS) February 6, 2023

UPDATED: More information on the M7.8 #earthquake that occurred overnight in Turkey can be found here: https://t.co/IZ83eOTExL



Our thoughts go out to those affected. pic.twitter.com/2hWnbGlPZe — USGS (@USGS) February 6, 2023