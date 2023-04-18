سامر باطر by سامر باطر

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400 مليون يورو تطفو في مياه سواحل صقلية!

سامر باطر by سامر باطر

ضبط حرس السواحل الإيطالي طنين من مادة الكوكايين، تقدر قيمتها بـ 400 مليون يورو، قبالة الساحل الشرقي لجزيرة صقلية. ووفقاً لبيان الحرس، عثر على الشحنة في صناديق مغلفة بإحكام لمنع تسرب المياه إليها، ومربوطة ببعضها، حتى لا تتفرق في البحر، ما اضطر الخفر لجمعها وإرسالها للبر للمعاينة.

وجمع عناصر الحرس الايطالي حوالي 70 عبوة عائمة زودت بجهاز إشارات ضوئية ومربوطة بشبكات من الحبال.

ولدى فحص المادة البيضاء تبين من الفحص الأولي من خلال استخدام الاختبارات السريعة ، أنها كوكايين.

ولدى معاينة الطرود العائمة تبين أنها بوزن إجمالي يقارب 2000 كيلوغرام. مما يجعلها واحدة من أكبر مصادرات المخدرات التي تم ضبطها على الإطلاق على الأراضي الإيطالية، وكان بيعها سيحقق ، وفقًا لتقديرات المحققين ، أرباحًا تزيد عن 400 مليون يورو. شوهدت الطرود ، صمن عملية أنشطة رصد دورية للمياه الساحلية لشرق صقلية من قبل الشرطة و الوحدات الجوية والبحرية والتي قدمت ، بدعم من قسم عمليات الطيران في باليرمو ، تنسيق عملية استعادة الطرود البحرية ونسقت العمليات اللاحقة لتأمين الحمولة ، وتنفيذ التحقيقات اللازمة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...