400 مليون دولار، أكبر عرض بتاريخ كرة القدم للنجم الأرجنتيني ميسي للعب في السعودية

نقلت تقارير صحفية أن نجم الأرجنتين ليونيل ميسي سيحصل على ضعف راتب كريستيانو رونالدو في حال قبوله عرضا يقارب 400 مليون دولار أمريكي للعب في الدوري السعودي، في وقت تنهال العروض على ميسي، وهو في السادسة والثلاثين من العمر (عيد ميلاده في 24 يونيو)، من عدة أطراف بحسب بلومبرغ.

وهناك إلى جانب الهلال في السعودية أندية في ميامي، و روزاريو و من المقرر أن يغادر كابتن الأرجنتين باريس سان جيرمان عندما ينتهي عقده في نهاية يونيو فيما تشتعل المنافسة على توقيعه بحسب تقارير الصحف الأرجنتينية.

يأتي ذلك بعد قيام نادي باريس سان جرمان بمعاقبة ميسي وتعليق مشاركته بالمباريات لمدة أسبوعين بعد قيامه برحلة غير مصرح بها إلى السعودية.

تأمل السعودية في إقناع ميسي باتباع خطى كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى النصر العام الماضي. وقع ليونيل ميسي نجم الأرجنتين الفائز بكأس العالم صفقة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع المملكة العربية السعودية العام الماضي ليصبح سفيراً للسياحة. بينما كان من المقرر أن يحصل لاعبو باريس سان جيرمان على يوم عطلة يوم الاثنين بعد خسارتهم 3-1 أمام لوريان ، استدعى كريستوف جالتير الفريق للتدريب. كان ميسي بالفعل في طريقه إلى المملكة العربية السعودية في رحلة غير مصرح بها ، ولم يستطع العودة وغاب عن التدريب. كان باريس سان جيرمان يحاول تمديد عقده ، لكن من المرجح أن ذلك لن يحدث الآن والسباق مستمر لتأمين توقيعه.

وأظهر رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس شكوكه بشأن عودة الأرجنتيني إلى برشلونة يوم الجمعة على قناة آر إم سي سبورتس: “اعتبارًا من اليوم ، تبدو عودة ميسي إلى برشلونة معقدة بالنسبة لي. برشلونة ليس مثل باريس سان جيرمان ، الذي لديه حنفية من الغاز والمال” (في إشارة منه إلى سخاء المال القطري مع نادي باريس سان جرمان.

في الأيام الأخيرة ، أفادت العديد من وسائل الإعلام عن وجود عرض رائع من الهلال لجذب الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية ، والذي يقدر بنحو 400 مليون يورو سنويًا. تأمل المملكة العربية السعودية أيضًا في الفوز بدعم ميسي في محاولتها لاستضافة كأس العالم 2030 مع مصر واليونان ، والتي لم تنطلق رسميًا بعد. ومع ذلك ، يرجح كثير من المعلقين الغربيين أن ميسي سيرفض العرض السعودي ، مفضلاً عدم الاستسلام لدوري غير تنافسي ، خاصةً عندما يريد أن يكون في حالة جيدة لكأس أمريكا 2024 مع الأرجنتين ، والتي من المحتمل أن تكون آخر بطولة دولية كبرى له.

ميامي، لخيار العائلي

لطالما أشيع عن انتقال محتمل لميسي إلى الولايات المتحدة ونادي إنتر ميامي من الدوري الأمريكي لكرة القدم ومقره فلوريدا.

يمثل هذا النمط من نواحٍ عديدة تحدٍ جديد في بطولة أمريكا الشمالية ذات التقاليد العريقة كوجهة لنجوم أمريكا الجنوبية العظماء في نهاية حياتهم المهنية.

أنهى كاكا وغونزالو هيغواين ودوغلاس كوستا جميعهم مسيرتهم المهنية في الولايات المتحدة ، ويمتاز هذا الخيار بتقريب ميسي من بقية أفراد عائلته في الأرجنتين. النجم أيضا ممتلكات هناك. لاعب باريس سان جيرمان السابق ديفيد بيكهام هو أيضًا أحد مالكي امتياز فلوريدا ، وقد شوهد الإنجليزي قبل بضعة أيام واقفا مع ميسي لالتقاط الصور. اعترف فيل نيفيل مدرب إنتر ميامي في أواخر فبراير “لن أنكر أن هناك بعض الحقيقة في الإشاعات عن الاهتمام بليو ميسي”.

“بالنسبة لرابطة الدوري الأمريكي ، ستكون نقطة تحول”. سيساعد وصول ميسي إلى الدوري الأمريكي في دفع العلامة التجارية للدوري إلى مستوى جديد ، ولكن مرة أخرى ، تكمن المشكلة في القدرة التنافسية.

يعتقد أن قائد الأرجنتين حريص على الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى. الخيار الأرجنتيني: نادي روزاريو الأرجنتيني ربما يكون الخيار الأكثر ترجيحًا في القائمة هو العودة إلى روزاريو ونادي مسقط رأسه نيويلز أولد بويز. يُعتبر الدوري الأرجنتيني الخيار الأكثر رومانسية في القائمة ، من أفضل الدوريات ، ولا يمكنه حتى تحمل عُشر راتب ميسي الحالي في باريس (ناهيك عن مطابقة العرض المقدم من المملكة العربية السعودية). ميسي ، الذي اشتهر بارتداء قميص نيويل تحت قميص برشلونة في أول مباراة له بعد وفاة دييجو مارادونا ، كان موضوع هتافات ولافتات من مشجعي النادي ونادي يقول دائمًا إن الباب مفتوح لكن ذلك غير متوقع.