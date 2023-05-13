400 ألف وظيفة شاغرة في شركات ألمانية، فما هي المهارات المطلوبة؟

أشارت بلومبرغ أن ألمانيا تواجه نقصا هائلا في المؤهلين لتولي مئات الآلاف من الوظائف وتسعى لجذب الموظفين والعمال من ذوي المهارات العالية مع بلوع جيل كامل من الموظفين لديها مرحلة التقاعد، ووضعت حكومة المستشار أولاف شولز خطة لجذب 400 ألف عامل مؤهل من الخارج كل عام ، مع فرض إجراءات أكثر صرامة ضد الدخول غير المنظم.

ما هي المهن التي تحتاجها المؤسسات والشركات في ألمانيا؟

يتجلى النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا بشكل أكثر وضوحًا في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والتمريض والتعليم، وفقًا لدراسة مركز الكفاءة كوفا (KOFA)، هناك أيضا قطاع مهن البناء بما في ذلك البناء والهندسة المعمارية والمسح وتكنولوجيا البناء ، وكذلك التصنيع والإنتاج واستخراج المواد الخام، كما توجد فجوات في العمالة الماهرة في القانون والمحاسبة والإدارة ؛ العلوم وتكنولوجيا المعلومات؛ هندسة؛ النقل والخدمات اللوجستية؛ والسياحة والضيافة. كما تم تسليط الضوء على الحرفيين المهرة ومهندسي الكهرباء وخبراء تقديم الطعام كعمال مطلوبين على قناة YouTube الحكومية (عش حياتك في ألمانيا- Make it in Germany) العام الماضي ، والتي أكد فيها وزير الاقتصاد روبرت هابيك بالترحيب بالجميع قائلا “نرحب بالناس من جميع أنحاء العالم”.

يحاول المستشار أولاف شولتز تحقيق توازن بين التشدد ضد الهجرة غير النظامية و إغراء الأجانب المؤهلين تأهيلاً عالياً للعمل في ألمانيا. سيصل حوالي 320 ألف موظف وعامل ألماني إلى سن التقاعد هذا العام دون وجود بديل من البالغين ليأخذوا مكانهم ، مما يعني أن الاقتصاد الألماني سيفقد العمال بينما يضطر أيضًا إلى دفع المزيد من أجل المعاشات التقاعدية. أخبر وزير العمل هيوبرت هيل المشرعين في أبريل أن الاقتصاد سيفقد ما يصل إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2035 – تقريبًا.

وتكافح ألمانيا لتحقيق التوازن بين تسهيل الاندماج ومكافحة الهجرة غير النظامية حيث تواجه نقصًا في العمال الشباب المهرة وتدفقًا هائلاً للمهاجرين ، بما في ذلك حوالي 1.25 مليون وافد جديد في عام 2022. ويواجه الاقتصاد نقصًا في العمالة يصل إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2035 يرجع إلى حد كبير إلى شيخوخة السكان.