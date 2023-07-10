



تجاوز عدد السجلات المملوكة للنساء السعوديات أكثر من 433 ألف سجل تجاري لمؤسسات خاصة بهن، إذ ارتفعت نسبة ملكيتهن لسجلات المؤسسات إلى 40% من إجمالي عدد السجلات التجارية المؤسسية البالغ عددها 1.08 مليون سجل مؤسسي تجاري.





وأظهر تقرير حديث لوزارة التجارة ونشرته “عكاظ” أ ن إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة التي صدرت خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 بلغ 65,363 سجلا تجاريا.





كان نصيب النساء من السجلات المصدرة للمؤسسات 31%.واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على النسبة الأكبر من السجلات التجارية المصدرة خلال الربع الأول من العام الحالي، واستحوذ على 34% من السجلات المصدرة، إذ بلغ عدد السجلات الصادرة لقطاع الجملة والتجزئة نحو 21 ألف سجل، ثم قطاع التشييد بنحو 10 آلاف سجل، وخدمات الإقامة والمطاعم 8 آلاف سجل.





وبينت الوزارة أن عدد السجلات التجارية في المملكة بلغ بنهاية الربع الأول نحو 1.32 مليون سجل تجاري، منها 1.08 مليون سجل تجاري للمؤسسات، (منها 793 ألف سجل رئيسي، و290 ألف سجل فرعي)، فيما بلغ عدد سجلات الشركات أكثر من 236 ألف سجل تجاري؛ منها 147 ألف سجل رئيسي، و89 ألف سجل فرعي.وتصدرت منطقة الرياض الاستحواذ على السجلات التجارية بـ391 ألف سجل تجاري، ثم مكة المكرمة بـ313 ألف سجل تجاري، فالمنطقة الشرقية بـ201 ألف سجل تجاري، فيما بلغ عدد السجلات في بقية المناطق أقل من 100 ألف سجل تجاري.



وعن أبرز القطاعات نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، بينت وزارة التجارة أن نشاط البيع بالتجزئة لمستلزمات الأطفال نما بنسبة 1223%، ثم وكالات التشغيل المؤقت للخدمات المنزلية بـ394%، وتسويق وحدات عقارية سياحية بنظام المشاركة بالوقت بنسبة 288%.



