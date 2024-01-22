40 مليار تبخرت بإفلاس شركة تيرافورم لابس وطلبها الحماية بموجب الفصل 11

أعلنت شركة تيرافورم لابس Terraform Labs ، الشركة التي تقف وراء عملة TerraUSD، والتي تزعم ارتباط عملتها بالدولار، لكنها انهارت وتسببت بخسارة 40 مليار دولار واضطرابات بأسواق العملات المشفرة في عام 2022، أنها تقدمت بطلب إشهار إفلاسها بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة، وفقًا لأوراق المحكمة المقدمة يوم الأحد.

وأدرجت الشركة التي يقع مقرها في سنغافورة، في دعوى أمام محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير، أصولًا والتزامات تتراوح بين 100 إلى 500 مليون دولار، وأعلنت أنها ستفي بجميع الالتزامات المالية تجاه الموظفين والموردين خلال قضية الفصل 11 دون الحاجة إلى تمويل إضافي. وتخطط أيضًا لمواصلة التوسيع في التقنيات الموزعة Web3.

وكانت سلطات مراقبة العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت العام الماضي، دو كوون وشركته تيرافورم لابز، بـ “تدبير عملية احتيال استثماري بمليارات الدولارات للأصول بالعملة المشفرة”. وسيتم جلب كوون لمقاضاته في الولايات المتحدة، وفي فبراير/شباط الماضي، قال سلطات التنظيم المالي الأمريكية إن دو و”تيرافورم لابز”، ومقرها سنغافورة، “امتنعوا عن تزويد الجمهور بمعلومات كاملة وعادلة وصادقة كما هو مطلوب عن مجموعة من السندات للأصول المشفرة، وعلى الأخص فيما يتعلق بلونا وتيرا يو إس دي”، وزعموا أن قيمة العملات الرقمية ستزيد وضللوا المستثمرين بشأن استقرار شركة تيرا يو إس دي.

ومع ذلك، انخفضت قيمة عملتي تيرا يو إس دي ولونا المرتبطة بها إلى ما يقرب من الصفر في مايو/أيار 2022. وأدى ذلك إلى عمليات بيع كبيرة في العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين وإيثيريوم وتيثر. ونتيجة لذلك، انتشر مصطلح “كريبتوكراش” أو “انهيار العملات المشفرة” على الإنترنت.

وقال دو في ذلك الوقت “أشعر بالحزن بسبب الألم الذي أحدثه اختراعي لكم جميعاً”. وخسر المستثمرون في تيرا يو إس دي ولونا، على الصعيد العالمي وقتها، ما يقدر بنحو 42 مليار دولار، وفقاً لشركة إليبتيك للتحليلات المالية.