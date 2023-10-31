40 ألف شركة، سترفع معدلات الإفلاس لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية في بريطانيا

من المتوقع أن تكشف أرقام الإعسار والإفلاس الرسمية أن عام 2023 سيشهد أكبر عدد من حالات فشل الشركات منذ الأزمة المالية في عام 2009، بقفزة عدد الشركات التي تعاني من “ضائقة مالية حرجة” بنسبة 25٪ في الأشهر الثلاثة الماضية أي ما يقارب 40 ألف شركة، وفقا لخبراء الإعسار بيغبيز تراينور.

وتعاني أكثر من 38000 شركة حاليا من ضائقة مالية حرجة، وفقا للبيانات التي أعدها المحللون في ريد فلاج لصالح بيغبيز تراينور، وتقول جولي بالمر، من بيجبيز ترينور، إن ذلك يعود إلى خليط اجتمع فيه ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض مع ضعف ثقة المستهلك والطلب.

وأضافت: “تعاني عشرات الآلاف من الشركات البريطانية الآن من ضائقة مالية شديدة بعد أن ولت أيام اقتراض المال بدون كلفة فائدة عالية، وتواجه الشركات التي تراكمت عليها ديون بمعدلات متدنية للغاية، ولم تكن قادرة على التمسك بها إلا خلال الوباء بفضل الدعم الحكومي، التعامل مع الواقع المالي الجديد وضرر أسعار الفائدة المرتفعة على رأس المال العامل في المستقبل المنظور، يضاف إلى ذلك التضخم المرتفع بشكل عنيد وضعف ثقة المستهلك، فإن العديد من هذه الشركات سوف تتجه حتما نحو الفشل”.

ومن المرجح أن تؤكد البيانات الحكومية الصادرة في وقت لاحق الصورة القاتمة حيث تكافح الشركات ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب.

يعتمد تصنيف هذه الشركات على تلقيها أو صدور أحكام ضدها من محكمة المقاطعة تتجاوز 5000 جنيه إسترليني، وغالبًا ما يكون ذلك بمثابة مقدمة للإفلاس.

قطاع التجزئة

دين يودن، تاجر مشروبات من كارديف، أغلق شركته للتو ويقول “اعتقدت أن كوفيد سيكون أصعب وقت ولكن في الواقع جاءت الأوقات الأصعب بعد ذلك.”

وأضاف: “أزمة تكلفة المعيشة تعني أن الناس لديهم قليل من المال لإنفاقه، لذلك أغلقت المتجر وانتقلت إلى الإنترنت، لكن لم تعد هناك ذات القوة الشرائية في السوق”. “لم أتمكن من تغطية نفقاتي، ولم أتمكن من الدفع للموردين، ولم أتمكن من الدفع لنفسي، وعندها أدركت أنه لم يعد عملاً قابلاً للحياة بعد الآن.”

تدير بيتينا سكروفو مخبزًا يضم مقاهي في كارديف وبينارث، وقالت إن إدارة العمل الآن أصبحت مرهقة وغير مستقرة. وقالت: “شعرنا أنه شملنا الاهتمام الحكومي خلال أزمة كوفيد، لكن يتعين علينا الآن سداد كل الدعم الذي حصلنا عليه، ويتم سحبه منا تمامًا كما نواجه مشاكل مع فواتير الوقود والكهرباء”. “يبدو كل شيء وكأنه جبل، وبينما تتسلقه، تستمر في الانزلاق. هناك أوقات أقول فيها – أتمنى ألا تنكسر غسالة الأطباق، وآمل ألا تنكسر الثلاجة فهي هشة إلى هذا الحد. هناك أوقات أستطيع فيها ذلك” “لا أدفع لنفسي. لولا فريقي لما كنت سأستمر على الأرجح”.

قطاع البناء

شهد قطاع البناء أكبر زيادة في الشركات التي تواجه ضائقة حرجة بزيادة قدرها 46٪ مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر فقط. لم يكن ذلك مفاجئًا لسيري لي، مدير شركة كروس جروب بلدين وركس في كارديف. وقال إنه بينما كان لدى شركته ما يكفي من العمل للحصول على قوت يومه، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض والمواد يعني أن الكثير من الناس لا يستطيعون تبرير الاستثمار في تحسين المنازل.

وقال “لقد لاحظنا تغيرا هائلا منذ العام الماضي”. “يتضرر العملاء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وعليهم التأكد من أنهم سيخرجون من العقار ما يضعونه فيه، ومع انخفاض أسعار المنازل، قرر الكثير من العملاء التخفيف. ” وقال السيد لي أيضًا إن تقلب أسعار المواد زاد من الضغط وأشار إلى بعض الألواح الخشبية التي كانوا يقومون بتركيبها في ملحق المنزل. “تكلفة هذه الألواح الخشبية في العام الماضي 56 جنيهًا إسترلينيًا، وهذا العام تبلغ تكلفة كل منها 129 جنيهًا إسترلينيًا، وهناك حد للمبلغ الذي يمكنك تحميله في الكلفة على الزبون لأنك لن تحصل على العمل، لذا فهو يأتي من أرباحك”.

. “إن تسعير كلفة بعض الأعمال هو مجرد تخمين الآن. تذهب إلى بعض المهام وأنت لا تعرف كم ستكلفك المواد الأولي- تستيقظ في الصباح، وقد ارتفعت الأسعار ولكنك لا تجرؤ على العودة إلى الزبون لأنك قد تفقده.

” أدت إجراءات الدعم خلال أزمة كوفيد – بما في ذلك الإجازة والقروض المتعثرة والتسامح من جانب إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية – إلى إبقاء معدلات إفلاس الشركة منخفضة ولكن هذا الدعم انخفض في نفس الوقت الذي ارتفع فيه التضخم وأسعار الفائدة ليصل إلى أرباح الشركة وجيوب عملائها.