4.8 مليار درهم تصرفات العقار بدبي الأسبوع الماضي

سجل قطاع العقارات في دبي معاملات بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي، بما في ذلك شقة في نخلة جميرا بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي. وتشهد دبي نموًا ملحوظًا في قطاعها العقاري، كما تُظهر الأرقام الأخيرة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي. فقد تجاوز إجمالي المبيعات العقارية 4.02 مليار درهم إماراتي، عبر تنفيذ أكثر من 1,260 صفقة. توزعت هذه الصفقات على أكثر من 1,030 وحدة سكنية، وأكثر من 78 مبنى، إضافة إلى 147 قطعة أرض. كما شهدت معاملات الرهن العقاري نشاطًا كبيرًا، حيث بلغت حوالي 214 ألف معاملة بقيمة إجمالية قدرها 552.04 مليون درهم. في المقابل، بلغت معاملات الهبات 76 معاملة بقيمة 256.17 مليون درهم. الوصول إلى آفاق جديدة في المبيعات تتسارع وتيرة النمو في سوق دبي العقاري بشكل ملحوظ. فقد تم تجاوز حاجز ربع تريليون درهم إماراتي من المبيعات العقارية بوتيرة أسرع عامًا بعد عام فيما تتسارع تطورات تمس الاستثمار العالمي من خلال تقنيات العقارات.

وتشهد دبي تطوراً هائلاً في قطاع العقارات، مدفوعة بتبني أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة، الشفافية، وجذب الاستثمارات. ومن أبرز تقنيات العقارات التي برزت مؤخراً في دبي، تتصدر العقود الذكية والترميز العقاري وتقنيات تعزز الشفافية والأمان مثل البلوك تشين التي تسرع تسجيل الصفقات العقارية بشكل شفاف وآمن، مما يقلل من خطر التلاعب أو الاحتيال، ويضمن إمكانية تتبع الاستثمارات العقارية باستمرار. و توظف دائرة الأراضي والأملاك في دبي الذكاء الاصطناعي لتقدير قيمة العقارات بدقة، مما يساعد البائعين على تحديد أسعار تنافسية، والملاك على مراقبة قيمة عقاراتهم، والمشترين على اتخاذ قرارات مستنيرة.