4.1 مليون نسمة عدد سكان إمارة أبوظبي لعام 2024 بنمو 7.5%

أظهرت إحصاءات مركز الإحصاء – أبوظبي، نمو سكان الإمارة بنسبة 7.5% في عام 2024 ليصل إلى أكثر من 4.1 مليون نسمة، متفوقاً على المراكز المالية الدولية. هذا النمو يعكس نجاح أبوظبي في استقطاب الكفاءات والاستثمارات الدولية، مدعوماً بتطورات اقتصادية كنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي واعتماد الحكومة على الذكاء الاصطناعي. كما شهدت الإمارة زيادة في الموارد البشرية والاستثمارات الأجنبية، وتواصل ترسيخ مكانتها كبيئة جاذبة للمواهب بفضل الأمان والبنية التحتية المتطورة.

وقفزت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 300% منذ عام 2011 وفق بيانات عام 2023، وسجَّلت الإمارة زيادة بنسبة 16% في الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في عام 2024. وبصفتها أكثر مدن العالم أماناً على مدى تسعة أعوام متتالية وأفضل مدينة ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام السابع على التوالي وفق تصنيفات العام 2025، أنشأت أبوظبي بيئة تمكِّن السكان والشركات من الازدهار بثقة، ما يستقطب الكفاءات العالمية المطلوبة لريادة اقتصاد المعرفة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام. ويُظهِر نجاح أبوظبي في استقطاب الكفاءات العالمية اعتمادَها لخيارات إستراتيجية مدروسة، وتعكس القيمة الإجمالية لقطاع التشييد والبناء، البالغة 107.4 مليار درهم، التزام الإمارة ببناء بيئة حيوية تستقطب المواهب للعيش والعمل فيها، مدعومةً بمرافق عالمية المستوى وتطوُّر شامل.

واعتماداً على النهج الإحصائي المستند إلى السجلات الإدارية، تخضع البيانات السكانية، ومنها نتائج تعداد أبوظبي 2023، للمراجعة الدورية وفقاً لسياسة التنقيح المعتمدة لدى مركز الإحصاء – أبوظبي، التي تراعي الاستمرار في تكامل مصادر البيانات وتحسين المنهجيات التحليلية، وفق أفضل الممارسات الدولية، ونتيجة لهذه التحسينات المنهجية وتعزيز جودة البيانات الإدارية، تمَّ تحديث إجمالي عدد سكان الإمارة لعام 2023 ليبلغ 3.847.585 نسمة، ما يضمن دقة أكبر ومخرجات إحصائية أكثر موثوقية.