4 مناطق سعودية بلا طرق بين المدن

نشرت صحيفة سعودية ليل أمس السبت تقريراً بعنوان “4 مناطق بلا طرق بين المدن خلال عام” تناولت فيه تقرير إحصاءات وزارة النقل السعودية على الطرق للعام 2024.

وأظهر التقرير الرسمي، بحسب صحيفة “الوطن” اليومية غياب 4 مناطق هي تبوك، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف عن المشاريع المنفذة للطرق بين المدن، وكذلك أطوال المشاريع المنفذة للطرق في العام الماضي، في وقت سيطرت منطقة مكة المكرمة على مشاريع الطرق المنفذة بـ 29%، وتصدرت الرياض أكثر مناطق المملكة في أطوال الطرق بالمشاريع المنفذة بـ 40%.

55 مشروعاً

أظهر التقرير أيضاً تسجيل 55 مشروعاً منفذا للطرق بين المدن، وتسجيل 1540 كم أطوال المشاريع المنفذة للطرق، وحصدت 6 مناطق أقل مناطق المملكة مشاريع منفذة للطرق، حيث حصدت مناطق تبوك، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف “صفر” مشاريع منفذة للطرق بين المدن، وتساوت منطقتا حائل والمدينة المنورة ثانياً بإجمالي مشروع وحيد لكل منهما بـ 2%.

مكة والرياض

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المشاريع المنفذة للطرق بين المدن، كأكثر مناطق السعودية مشاريع منفذة، حيث بلغ إجمالي المشاريع المنفذة 16 مشروعاً منفذاً بـ 29%، وحلت منطقة الرياض ثانياً بإجمالي 15 مشروعاً منفذاً بـ 27%، وجاءت منطقة عسير ثالثاً، بإجمالي 7 مشاريع منفذة بـ 13%، وتساوت منطقتا الشرقية والباحة رابعاً، بإجمالي 5 مشاريع منفذة لكل منهما بـ 9%، والقصيم خامساً، بإجمالي 3 مشاريع منفذة بـ 5%، وجازان سادساً، بإجمالي مشروعين اثنين منفذين بـ 4%.

أطوال الطرق في السعودية

تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق السعودية في أطوال الطرق للمشاريع المنفذة، حيث سجلت 611 كم بـ 40%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانياً، بإجمالي 304 كم بـ 20%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثاً، بإجمالي 293 كم بـ 19%، والباحة رابعاً، بإجمالي 126 كم بـ 8.18%، وعسير خامساً بإجمالي 120 كم بـ 8%، والمدينة المنورة سادساً بإجمالي 27 كم بـ 2%، وحائل سابعاً بإجمالي 22 كم بـ 1.42%، وتساوت منطقتا جازان والقصيم ثامناً، بإجمالي 19 كم لكل منهما بـ 1.23%، بينما حصدت مناطق تبوك، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، صفر أطوال الطرق للمشاريع المنفذة.