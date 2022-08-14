4 ملايين مسافر على متن “طيران ناس” بارتفاع 120% في 6 أشهر

سجل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي، نمواً متسارعاً خلال النصف الأول من عام 2022؛ حيث ارتفع عدد الطائرات إلى 38 طائرة في حزيران / يونيو الماضي مقارنة مع 26 طائرة في كانون الثاني / يناير من عام 2021 بزيادة نسبتها 46%.

وذكر طيران ناس، في بيان اليوم الأحد، أن عدد المسافرين على متن رحلات طيران ناس ارتفع إلى 4 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2022، بزيادة تبلغ 120% مقابل 1,8 مليون مسافر في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفع عدد الرحلات التي يقوم طيران ناس بتشغيلها بنسبة 57% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما شهد النصف الأول من العام 2022 تدشين طيران ناس رحلاته لـ 16 وجهة دولية من 4 مدن سعودية، وهي: الرياض، وجدة، والدمام، والقصيم؛ لتكون ضمن وجهاته الـ 70 داخلياً ودولياً.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، بندر بن عبدالرحمن المهنا، إن نسب النمو التي يشهدها طيران ناس في كافة عملياته تأتي كنتيجة لخطة التوسع الاستراتيجية التي أطلقتها بداية عام 2022.

وأضاف المهنا، أن الشركة أطلقت عدداً من الوجهات الدولية الجديدة خلال عام 2022؛ لتعزيز ربط مختلف مدن العالم بالمملكة، كما وافق مجلس إدارة الشركة على زيادة عدد طلبياتها من الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة؛ وهو ما سيعزز موقعها كأكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وأكبر مالك للطائرات الحديثة بالمنطقة.

وأكد المهنا، أن طيران ناس توج جهود التوسع هذا العام بتوقيع اتفاقية مع شركة تأجيرات الطائرات “Avilease” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لشراء وإعادة تأجير 12 طائرة جديدة من طراز إيرباص “إيه 320 نيو” يتم تسليمها خلال العامين 2022 و2023؛ وذلك لتوسيع العمليات التشغيلية ومواصلة إطلاق وجهات جديدة تلبي تطلعات المسافرين في المملكة.