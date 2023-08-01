فادي طنّوس by فادي طنّوس

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أكثر من 4 ملايين تونسي تحت خط الفقر

فادي طنّوس by فادي طنّوس
تونس

قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي إن عدد التونسيين تحت خط الفقر تجاوز 4 ملايين، وفق ما نشرته وكالة “رويترز”.

وأضاف الزاهي خلال جلسة مع نواب بالبرلمان أن الوزارة وضعت خططا و برامج للقضاء على الفقر، غير أن هذا “ليس من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، بل دور كل مؤسسات الدولة”.

تعيش تونس التي يقطنها 12 مليون نسمة أزمة مالية وهي على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية.

وقال الزاهي إن عدد الأميين في تونس بلغ حوالي مليونين، مع تسجيل مليون أمي خلال العشر سنوات الأخيرة وحدها.

واشار إلى أن نسبة البطالة فاقت 20%، و70% منها من حاملي الشهادات الجامعية.

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