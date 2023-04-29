4 شركات تغير حياتنا وأعمالنا جذرياً

بقلم: نيها توماس، رئيسة التسويق، في “كرييتيف زون”

هل تعلم أن شركة “أوبر” تنفذ مليون رحلة لنقل الركاب في جميع أنحاء العالم كل ساعة؟ أو أن أداة الدردشة “تشات بوت” البسيطة جمعت ما يقرب من مليون مستخدم بعد خمسة أيام فقط من إطلاقها؟

أرقام رائعة: من النوع الذي تحلم به كل شركة تقنية ناشئة. لكن أين يكمن سر نجاحها؟ كيف تمكنت الشركات المليارية (يونيكورن) هذه من أن تصبح ذات شعبية كبيرة إلى هذا الحد؟

كما تظهر هذه الإحصائيات المذهلة، ببساطة، لقد أوفت بالحاجة. لقد رأت فجوة في السوق وشرعت في إنشاء وتطوير خدمة لجعل حياتنا أسهل. بعبارة أخرى، تبنت مفهوماً بسيطاً وجعلته لا غنى عنه بالنسبة إلينا.

وأصبحت بعض التقنيات جزءاً جوهرياً وأساسياً من حياتنا اليومية – وبمجرد تجربتها، لا يمكننا تخيل العيش أو العمل بدونها.

هنا، ننظر إلى الصعود السريع لأربع شركات وكيف استخدمت التكنولوجيا لتغيير طريقة عملنا وترفيهنا.

أوبر

تعد مشاركة الركوب مفهوماً بسيطاً، ولكنها غيرت بالكامل وسائل النقل الحديثة في جميع أنحاء العالم. في عام 2009، مستوحاة من محاولة فاشلة لاستدعاء سيارة أجرة في عاصفة ثلجية في باريس، طور مؤسسو أوبر تطبيقاً يعتمد على الأجهزة المحمولة يسمح للعملاء بطلب سيارة أجرة في غضون دقائق – من أي مكان وفي أي وقت من النهار أو الليل.

يعود النجاح الهائل الذي حققته أوبر إلى تلبية حاجة معينة لم يتم تلبيتها بواسطة سيارات الأجرة التقليدية وخدمات النقل العام: خدمة نقل آمنة وسريعة وعند الطلب. اليوم، تعمل أوبر في أكثر من 70 دولة و 10 آلاف مدينة في جميع أنحاء العالم. في الربع الرابع من عام 2022، حققت أوبر رقماً قياسياً بلغ ملياري رحلة في ربع واحد. هذا بمتوسط ما يقرب من مليون رحلة لنقل الركاب في الساعة!

من خلال التركيز فقط على احتياجات العملاء، حولت أوبر سوق مشاركة الرحلات إلى صناعة بمليارات الدولارات. وليس العملاء فقط هم المستفيدون. أصبحت أوبر محركاً رئيسياً في نهوض اقتصاد الوظائف المؤقتة. بدون امتلاك سيارة واحدة، مكّنت “أوبر تكنولوجيز” 5.4 مليون سائق وناقل مستقل في جميع أنحاء العالم من الكسب من خلال خدماتها.

كريم

امتد تأثير أوبر ونجاحها أيضاً إلى الشرق الأوسط. في كانون الثاني / يناير 2020، استحوذت أوبر على تطبيق “كريم” Careem في دبي مقابل 3.1 مليار دولار، مما يجعلها أكبر صفقة تقنية على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط. بكلماتها الخاصة، قامت “كريم” بتبسيط الحياة لأكثر من 50 مليون عميل وخلق فرص لأكثر من 2.5 مليون سائق – المعروفين باسم “الكابتن” – في 80 مدينة و 10 دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

سمحت عملية الاستحواذ لشركة “كريم” بالبقاء مستقلة إقليمياً مع التوسع في تطوير مجموعة من الخدمات اليومية الأساسية، من مشاركة الرحلات وتوصيل الطعام إلى المدفوعات الرقمية وخدمات السفر للشركات – كل ذلك في إطار تطبيق واحد سهل الاستخدام.

ولكن ليس فقط من باب الراحة أن تزداد شعبية تقنيات التنقل. تساعد شراكة “أوبر – كريم” في دفع التغيير الاجتماعي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – على سبيل المثال، توفير فرص أكبر للنساء للمشاركة في القوى العاملة، والمساهمة في نمو التبني الرقمي لتبسيط وتحسين الحياة في جميع أنحاء المنطقة.

“تشات جي بي تي”

لم يمر على إطلاق التطبيق سوى بضعة أشهر، لكن معدل انتشار نموذج معالجة اللغة “تشات جي بي تي” ChatGPT كان هائلاً. جمعت أداة الدردشة بالذكاء الاصطناعي التي تشبه الإنسان، والتي تم إصدارها في تشرين الثاني / نوفمبر 2022، مليون مستخدم في خمسة أيام فقط. بحلول كانون الثاني / يناير، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 100 مليون مستخدم، مما يجعل “تشات بوت” chatbot أسرع تطبيق استهلاكي نمواً على الإطلاق. وعلى سبيل المقارنة، استغرق الأمر تسعة أشهر من “تيك توك” TikTok و”انستغرام” Instagram أكثر من عامين للوصول إلى 100 مليون مستخدم.

إذن، ما هو السر في التطبيق؟ لماذا يوجد طلب مكثف وغير مسبوق على تطبيق لغة بسيط؟

يعد “تشات جي بي تي”، الأول من نوعه، أقوى أداة معالجة لغة تم إنشاؤها على الإطلاق. ما يجعلها فريدة من نوعها هو قدرتها على الاستجابة مثل الإنسان. علاوة على ذلك، يمكنه تحويل “الكلام التقني” إلى لغة مبسطة يفهمها الناس العاديون.

يحتوي التطبيق على كمية هائلة من البيانات ويمكنه فهم السياق. يمنحه هذا القدرة على أداء مهام مثل إنشاء النص وترجمة اللغة، مع ناتج طبيعي أكثر يمكن للبشر الارتباط به.

“تشات جي بي تي” هو عنصر تغيير محتمل لقواعد اللعبة بالنسبة للشركات. على سبيل المثال، يمكن استخدامه في:

خدمة العملاء – من شأن تقديم إجابات أكثر دقة ووثوقية لاستفسارات العملاء أن يحسن رضا العملاء وتجربتهم.

من شأن تقديم إجابات أكثر دقة ووثوقية لاستفسارات العملاء أن يحسن رضا العملاء وتجربتهم. الرعاية الصحية – من شأن تحليل السجلات الطبية أن يمكّن الأطباء من تقديم تشخيص أكثر دقة وأسرع.

من شأن تحليل السجلات الطبية أن يمكّن الأطباء من تقديم تشخيص أكثر دقة وأسرع. القانون – يمكن أن يساعد التحليل الدقيق للوثائق القانونية في تبسيط الإجراءات القانونية.

يمكن أن يساعد التحليل الدقيق للوثائق القانونية في تبسيط الإجراءات القانونية. التسويق الرقمي – لتجميع الأبحاث ومسودة المحتوى وكتابة شفرة الكمبيوتر.

وتوجد قيود في “تشات جي بي تي” – على سبيل المثال، يمكنه الإشارة فقط إلى البيانات التي يحتفظ بها، ولا يمكن أن يحل محل مهارات الإبداع البشري. ولكن يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً في زيادة عمليات سير العمل من خلال أتمتة المهام المتكررة وتوفير تفاعلات تفاعلية مع العملاء والعاملين.

“زووم”

ما فعلته أوبر لاقتصاد الوظائف المؤقتة ، فعلته “زووم” Zoom للعمل عن بُعد. وسط تفشي وباء “كوفيد-19″، أجبرت قيود الإغلاق الصارمة الملايين في جميع أنحاء العالم على البقاء في منازلهم. وتوقف التفاعل الجسدي في خطوة غير مسبوقة للحد من انتشار فيروس كورونا. كان التأثير على حياة الناس وسبل عيشهم مختلفاً عن أي شيء شهدته البشرية من قبل.

ولكن بفضل منصات مؤتمرات الفيديو مثل “زووم”، تمكنت العائلات والأصدقاء والطلاب والشركات من البقاء على اتصال خلال أصعب الأوقات في التاريخ الحديث.

مع انتهاء عمليات الإغلاق الوبائي وتخفيف القيود تدريجياً، بدأت العديد من المنظمات في رؤية فوائد العمل الهجين / عن بُعد. في نهاية عام 2020، أجرت “زووم” دراسة استقصائية، دعمت نتائجه استمرار استخدام منصة اتصالات الفيديو في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد كوفيد:

اتفق 83% من المستجيبين على أن تطبيقات اتصالات الفيديو ظلت مهمة بالنسبة لهم بعد كوفيد.

أيد 71% استمرار استخدام “زووم” في المستقبل.

وافق 66% على أن استمرار استخدام اتصالات الفيديو سيساعد الاقتصاد والابتكار.

توقع 69% من المستطلعين الإماراتيين العمل من المنزل، سواء بدوام كامل أو هجين، في المستقبل.

التبسيط

إذن، ما هي الدروس التي يمكن أن يقدمها عمالقة التكنولوجيا للشركات الناشئة الطموحة التي تبحث عن فرصة للتحول إلى شركة مليارية (يونيكورن)؟

في جميع الحالات المذكورة أعلاه، بدأت الشركات بتحديد نقطة انطلاق – لا شيء معقد، مجرد حاجة بسيطة: للانتقال من أ إلى ب ، في أي وقت وفي أي مكان؛ لكسر الحواجز في فهم اللغة؛ للتواصل مع الآخرين دون أن يكونوا حاضرين جسدياً.

كانت الخطوة التالية هي إنشاء منتج أو خدمة بسيطة سريعة ومريحة وسهلة الاستخدام ولا غنى عنها في النهاية. لا تجعل هذه المنتجات والخدمات الحياة أكثر بساطة فحسب، بل لقد غيرت عدد الأشخاص الذين يعيشون ويعملون منا الآن. وكما تظهر إحصائيات اختراق السوق المذهلة، أصبحنا حريصين بشكل متزايد على التقدم في التكنولوجيا التي تجعل حياتنا العملية والمنزلية أسهل.