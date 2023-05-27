4 ساعات انتظار على حدود بريطانيا بسبب تعطل البوابات الإلكترونية

ضرب خلل تقني البوابات الإلكترونية في المطارات ونقاط الحدود البرية في بريطانيا بحسب ما نقلته وكالة أ ف ب، وتسبب الخلل بحدوث فوضى وانتظار المسافرين من بريطانيين وسياح لفترات امتدت لقرابة 4 ساعات، وصادف حدوثالعطل عطلة نهاية الأسبوع المتزامنة مع عطلة مدرسية.

وقال مسافرون على وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم انتظروا ساعات؛ لأن المؤهلين لاستخدام البوابات الإلكترونية اضطروا إلى العبور عبر بوابات شرطة الحدود لتفقد جوازاتهم.

وكتبت امرأة من مطار هيثرو في وقت مبكر السبت «هبطت طائرتي في الساعة السادسة صباحاً، ولا يزال هناك بحر من الناس أمامي، يتم فحص جوازات السفر يدوياً».

والمطاران الرئيسيان في لندن (هيثرو وغاتويك) من بين المطارات التي تأثرت بالأعطال.

وأعلن مطار هيثرو أنه «يعمل عن كثب مع شرطة الحدود» التي تدير البوابات الإلكترونية «للمساعدة على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن»، موضحاً أنه نشر موظفين إضافيين.

ومن جهتها، قالت وزارة الداخلية، إنها تعمل مع مشغلي المطارات وشركات الطيران لتقليل الاضطراب. وأضافت أن شرطة الحدود، ستنشر عناصر إضافية للمساعدة على تقليل أوقات الانتظار. كما تشكلت طوابير طويلة في ميناء دوفر الرئيسي في جنوب شرقي إنجلترا للعبارات المتجهة إلى فرنسا، بسبب مشاكل تكنولوجية في مراقبة الجوازات لدى الجانب الفرنسي.

وقال ميناء دوفر عبر «تويتر» إنه تم حل المشكلات التقنية، وإن متوسط وقت الانتظار تراجع إلى 30-45 دقيقة، مقارنة بتسعين دقيقة في وقت سابق من اليوم.

وهناك أكثر من 270 بوابة إلكترونية في 15 مطاراً ومحطة قطار في المملكة المتحدة، وفق الحكومة، وهي متاحة للمواطنين البريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي، الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً، إضافة إلى حاملي جوازات سفر العديد من البلدان الأخرى مثل أستراليا وكندا. وتأتي التأخيرات بعد أن ألغت شركة الخطوط الجوية البريطانية عشرات الرحلات عبر مطار هيثرو، الخميس والجمعة، بعد مشكلة تقنية.