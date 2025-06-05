4 دول عربية يحظر ترامب دخول مواطنيها إلى أمريكا في أعقاب هجوم رجل مصري على مسيرة

منع الرئيس الأميركي دونالد ترمب دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة منها 4 دول عربية هي ليبيان والصومال والسودان واليمن إلى جانب مواطني أفغانستان، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ميانمار، وذلك بموجب قرار رئاسي وقعه ترامب أمس في أعقاب هجوم رجل مصري على مسيرة وتوجيه ترامب الاتهام لسلفه بايدن في تسهيلات الأخيرة لقوانين الهجرة. ويشمل القرار استثناءات للمقيمين الدائمين بشكل قانوني، وحاملي التأشيرات الحالية، وبعض فئات التأشيرات، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأميركية.

وتزامن القرار مع تبعات هجوم وقع ضد حشد يطالب بدعم تحرير المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة في مدينة بولدر بولاية كولورادو . وألقى ترمب في وقت سابق من الأسبوع، باللوم على سياسات الهجرة التي انتهجها الرئيس السابق جو بايدن في وجود المشتبه به في هجوم بولدر، وهو مصري الجنسية، داخل الولايات المتحدة.

وأشار بيان البيت الأبيض إن الإعلان يفرض قيودا بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا. أبيجيل جاكسون المتحدثة باسم البيت الأبيض نشرت تدوينة على “إكس” أشارت فيها بالقول: “يفي الرئيس ترامب بوعده بحماية الأميركيين من مخاطر جهات أجنبية تريد القدوم إلى بلادنا وإلحاق الأذى بنا” بحسب ما نقلته سكاي نيوز. ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الدول التي شملها الحظر الكلي “وُجد أنها تعاني من قصور فيما يتعلق بالفحص والتدقيق، وتقرر أنها تشكل خطرا كبيرا جدا على الولايات المتحدة”. وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب حظرا على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.