كشف تقرير للأمم المتحدة أن 122 مليون شخص إضافي وقعوا في براثن الجوع منذ عام 2019 بسبب أزمات متعددة، وتظهر خارطة 4 دول عربية يكافح سكانها لتحمل كلفة الطعام الصحي وهي السودان ومصر والجزائر والعراق. ويعجز 61 بالمئة في مصر عن تحمل تكاليف الطعام الصحي فيما تبلغ تلك النسبة 32 بالمئة في الجزائر.

ويتواصل ارتفاع أسعار الغذاء في مصر رغم انخفاض أسعار الغذاء عالميا ، مع إرجاع بعض المسؤولين المصريين التضخم لأسباب عالمية.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة العالمية “فاو” انخفاض مؤشرها لأسعار الغذاء العالمية، خلال الشهر الماضي، إلى أدنى مستوى في عامين، لافتة إلى أن انخفاض معظم السلع الغذائية طغى على الزيادات في أسعار الأرز والسكر.

وأوضحت “الفاو” مؤخرا، أن مؤشرها للأسعار، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط 121.4 نقطة في أغسطس/آب مقابل 124.0 نقطة معدلة في الشهر السابق.