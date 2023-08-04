يمثل توجيه لائحة اتهام جديدة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، للمرة الثالثة، سابقة تاريخية لرئيس سابق حيث يواجه تهما جنائية.

فيديو لقناة “الأخبارية” استعرض التهم الجديدة التي يواجهها ترامب، والعقوبات المنصوص عليها في لائحة النظام الأمريكية.

وتشمل اللائحة الأخيرة التي جاءت على خلفية التحقيقات بشأن جهود ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 تهما يُنظر إليها على أن “أخطر خيانة ارتكبها رئيس سابق تجاه واجباته الدستورية” عندما حاول البقاء في البيت الأبيض بعد خسارته الانتخابات في 2020، وذلك بالمخالفة للتقليد الأمريكي المتمثل في ضمان الانتقال السلمي للسلطة.