4 تريليونات دولار قيمة شركة مايكرسوفت التي لحقت بإنفيديا إلى نادي الـ4 تريليونات

أعلنت مايكروسوفت الأربعاء عن أرباحها للربع المالي الرابع، متجاوزةً توقعات المحللين في الربحية والربحية بفضل قوة إيراداتها من الحوسبة السحابية، وارتفع سهمها بنحو 9% في تداولات ما قبل السوق، مما يضع الشركة على الطريق الصحيح لتصبح ثاني شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار بحسب رويترز. أعلنت مايكروسوفت عن نتائج مالية قوية، مدفوعة بشكل أساسي بالأداء المذهل لمنصة “أزور” السحابية. فقد حققت “أزور” نموًا سنويًا بنسبة 39%، متجاوزة التوقعات، وتجاوزت إيراداتها السنوية 75 مليار دولار أمريكي للمرة الأولى، مما يعكس توسعها الكبير في قطاع المؤسسات. ارتفعت الإيرادات الإجمالية للربع بنسبة 18% لتصل إلى 76.4 مليار دولار أمريكي، مع ربحية سهم بلغت 3.65 دولار أمريكي، متجاوزة تقديرات وول ستريت. أظهرت جميع قطاعات الأعمال، بما في ذلك الحوسبة السحابية والإنتاجية والحوسبة الشخصية، أداءً قويًا. وبالرغم من الإنفاق الرأسمالي القياسي البالغ 24.2 مليار دولار أمريكي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 23%، مما يدل على الكفاءة التشغيلية العالية للشركة. يؤكد المحللون أن هذه النتائج ترسخ هيمنة مايكروسوفت في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مما يدل على استعدادها لقيادة الابتكار التكنولوجي العالمي.

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