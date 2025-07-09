4 تريليونات دولار قفزة بقيمة إنفيديا تجعلها الشركة الأعلى قيمة بالتاريخ



تجاوزت القيمة السوقية لـ”إنفيديا” اليوم 4 تريليونات دولار لأول مرة في تاريخ الأسواق العالمية، بعد ارتفاع سهم الشركة بأكثر من 2% في تداولات الأربعاء (164.42 دولار) لتصبح الشركة الأعلى قيمة في التاريخ متجاوزة “مايكروسوفت” و”أبل”.

وساهم تسارع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي ليكون أحد أهم عوامل النمو، حيث تزوّد السوق بشرائح الحوسبة المتقدمة، وهي العمود الفقري للطفرة التقنية الحالية، وترسخ الشركة علاقات استراتيجية مع شركات كبرى مثل “مايكروسوفت”، أحد أهم عملائها في البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي. وتتجه الأنظار تتجه إلى نتائج الشركة المالية في 27 أغسطس، حيث سيُقيّم المستثمرون قدرة “إنفيديا” على تحويل هذه القيمة السوقية الضخمة إلى أرباح تشغيلية مستدامة.

يؤكد ارتفاع القيمة السوقية لشركة إنفيديا ثقة وول ستريت في النمو السريع للذكاء الاصطناعي، حيث تُشكل رقائق الشركة عالية الأداء العمود الفقري لهذا التقدم التكنولوجي بحسب رويترز. ويأتي الارتفاع الأخير للسهم في أعقاب بداية بطيئة لهذا العام، عندما هز ظهور نموذج ذكاء اصطناعي صيني مُخفّض السعر طورته شركة DeepSeek الثقة في الأسهم المرتبطة بالقطاع. صرح آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق في شركة B Riley Wealth: “بدأت الشركة كشركة مُصنّعة لرقائق الألعاب، ثم شركة مُصنّعة لرقائق تعدين العملات المشفرة، والآن كشركة مُصنّعة لرقائق قوة الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي”.

حققت إنفيديا قيمة سوقية قدرها تريليون دولار لأول مرة في يونيو 2023، وتضاعفت ثلاث مرات في غضون عام تقريبًا، أسرع من أبل.