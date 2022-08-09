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4 آلاف فرصة عمل عبر مهرجان بريدة للتمور

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مهرجان بريدة للتمور يسهم في توفير وتوطين فرص العمل للشباب والفتيات
مهرجان بريدة للتمور يسهم في توفير وتوطين فرص العمل للشباب والفتيات

أسهم مهرجان بريدة للتمور، في إيجاد أكثر من 4 آلاف فرصة عمل موسمية للشباب والفتيات من خلال العمل في اللجان والأعمال المساندة ونقاط البيع، ومحال التجزئة، والمزارع والتي تتزامن مع موسم التمور، حيث تحول الموسم إلى فرصة عمل للشباب، خصوصاً طلاب المدارس والجامعات الذين وجدوا في تلك المهرجانات فرصة للعمل والتدريب والمساهمة الاجتماعية.

وبين مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أن المهرجان وفر الوظائف الموسمية للشباب والفتيات لمن يسعون إلى اكتساب الخبرة والمعرفة، مؤكداً أن المهرجان يجسد أحد أهم الغايات التي تعمل على تطبيقها المهرجانات الترويجية والسياحية في المملكة، والمتمثلة في توفير وتوطين فرص العمل لشباب وفتيات الوطن.

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