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4 آلاف شاب وشابة يشاركون في مهرجان بريدة للتمور

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مهرجان بريدة للتمور ينطلق الاثنين المقبل
مهرجان بريدة للتمور ينطلق الاثنين المقبل

ينطلق مهرجان بريدة للتمور الاثنين المقبل، بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وإشراف إمارة المنطقة، بالشراكة مع أمانة القصيم، وهيئة فنون الطهي، ويستمر 30 يوماً، في مدينة التمور في بريدة.
ويقدم المهرجان يقدم جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة وعدد من الأسر المنتجة والحرفيين.

وأوضح المشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة القصيم المهندس سلمان بن جار الله الصوينع، أن فرع الوزارة أنهى استعداداته للمهرجان لتعزيز الحراك الاقتصادي وزيادة حجم المبيعات السنوية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تضمنت مستهدفاتها أن تكون المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، منوهاً بالدعم والمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للمهرجان على جميع الأصعدة، وتهيئة منظومة الخدمات للمزارع والتاجر والمستهلك.

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