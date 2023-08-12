4 آلاف دولار غرامة وسجن 3 سنوات لمن يرتدي أو يبيع ساعة سواتش بماليزيا

أشارت تقارير إخبارية أن ماليزيا نشرت في الجريدة الرسمية قرارا يقضي بسجن أي شخص يرتدي أو يبيع أو يستورد أو يوزع منتجات ملونة برموز هويات للجندر وشعاراته من شركة سواتش السويسرية – بما في ذلك الساعات أو الإكسسوارات أو المرفقات ذات الصلة – مع غرامة تصل إلى 20000 رينجت (4375 دولارًا) في حالة إدانته ، وفقًا لوثائق رسمية نشرت في الجريدة الرسمية.

سيُواجه أي مواطن ماليزي هذه العقوبة دون ذكر حول تأثير ذلك على الزوار أو الأجانب المقيمين، وفي مايو، داهمت وحدة من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية الماليزية متاجر تابعة لـ”سواتش” في 11 مركزًا تجاريًا في جميع أنحاء ماليزيا. ردّت شركة “سواتش” السويسرية لصناعة الساعات برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الماليزية، مؤكدة أن ساعاتها الملونة هي “مجرد تعبير مرح ومبهج عن السلام والحب”