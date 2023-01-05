390 مليون يورو قيمة الغرامة التي فرضت على ميتا.. ما السبب؟

أعلنت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات، أن “شركة ميتا الأميركية العملاقة مالكة تطبيقات “فيسبوك، إنستغرام، واتساب وماسنجر“، تلقت غرامتين باهظتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو لانتهاكها القانون الأوروبي المتعلق بالبيانات الشخصية”.

وأوضحت المفوضية أن قيمة الغرامة الأولى تبلغ 210 مليون يورو وفرضت لانتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، فيما تبلغ قيمة الثانية 180 مليون يورو وهي متعلقة بانتهاكات القانون نفسه من قبل تطبيق “إنستغرام” التابع للشركة.

وقالت المفوضية ، في بيان، إن “ميتا” انتهكت “التزاماتها المتعلقة بالشفافية” واعتمدت على قاعدة قانونية خاطئة “في معالجتها للبيانات الشخصية لأغراض دعاية” مستهدفة.

وتتولّى المفوضية الإيرلندية الإشراف على موقع “فيسبوك” بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.

وتأتي هذه العقوبة في أعقاب اعتماد مجلس حماية البيانات الأوروبي، لثلاثة قرارات ملزمة في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، يتعلق أحدها بتطبيق “واتس آب”، تم إخطار المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات به لاحقاً، وسيتم البت فيه الأسبوع المقبل.

وفي المقابل، أعربت “ميتا” في بيان عن خيبة أملها من القرار وأشارت إلى أنها تعتزم استئنافه “سواءً من حيث الجوهر أو الغرامات”.

وأشار البيان إلى أن القرار لا يرقى إلى مستوى حظر الإعلانات المخصصة ويمكن للشركات الاستمرار في استخدام منصات “ميتا” لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.

وتمثل الغرامات ختاما لتحقيقين مطولين في ممارسات “ميتا” من قبل المنظم الأيرلندي، والذي تم انتقاده بسبب التأخير في العملية، إذ تم فتح التحقيق في القضية خلال أيار/مايو 2018.

وتفرض اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) متطلبات صارمة على الشركات في ما يتعلق بمعالجة معلومات الأشخاص.

وبموجب القانون، فإن الشركات التي تتعارض مع القواعد تخاطر بمواجهة عقوبات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية العالمية.

وأصدرت اللجنة حكمها، وطالبت الشركة بتعديل عمليات معالجة البيانات الخاصة بها في غضون 3 أشهر.