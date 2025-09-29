3800 لأونصة الذهب مع تقديرات بقفزات تاريخية بسعره

قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين متجاوزة حاجز 3800 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بضعف الدولار وتزايد رهانات السوق على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدماً في خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام. وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة ليسجل 3814.91 دولار للأوقية، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.9 بالمئة إلى 3844 دولاراً. وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية، مما جعل المعدن النفيس المقوّم بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى. وجاءت هذه التحركات بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في أغسطس، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. ويرى محللون أن هذه الأرقام عززت التكهنات بشأن اتجاه الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماعي أكتوبر وديسمبر. ووفقاً لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، يتوقع المتعاملون بنسبة 90 بالمئة خفضاً للفائدة في أكتوبر، بينما تبلغ احتمالات خفض جديد في ديسمبر نحو 65 بالمئة. وعادة ما يلقى الذهب دعماً في أوقات الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، ومع اتجاه أسعار الفائدة للانخفاض. في الوقت نفسه، بدأت أسواق الأسهم في آسيا تعاملاتها بحذر، وسط مخاوف من إغلاق حكومي محتمل في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي هذا الأسبوع. أما صندوق “إس.بي.دي.آر جولد تراست”، أكبر صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب في العالم، فقد أعلن ارتفاع حيازاته 0.89 بالمئة إلى 1005.72 طن، ما يعكس إقبال المستثمرين المتزايد على المعدن النفيس.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا