3800 دولار سعر أونصة الذهب في مستوى تاريخي للعقود الآجلة

واصل الذهب في المعاملات الفورية تحطيم الأرقام القياسية أمس، حيث صعد بنسبة 1% متجاوزاً 3784 دولاراً لكنه تراجع اليوم مع جني الأرباح من المستثمرين بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة، مع تأثر الأسواق بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميريي) جيروم باول الحذرة بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة. وارتفعت أمس العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.08% إلى 3816 دولاراً للأوقية، وهو مستوى قياسي أيضاً، فيما واصل مؤشر الدولار التراجع، مما يجعل الذهب المقوم به أقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى. ونقلت رويترز عن كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم قوله: «أعتقد أن السبب الرئيسي هو توقعات السياسة النقدية، واحتمالات خفض أسعار الفائدة، ومخاطر ارتفاع التضخم». وذكر كيلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا: «لا يزال الاتجاه خلال الأجل القريب صعودياً، ولكن خلال اليوم، نتوقع تراجعاً قصير الأجل لأسباب فنية».

ويترقب المستثمرون خطاب باول المقرر الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش، لاستنباط مؤشرات على سياسة البنك النقدية’. وخفض البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مشيراً إلى ظروف سوق العمل. وألمح إلى المزيد من التخفيضات في اجتماعاته المقبلة. وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المستثمرون احتمالات بنسبة 90 في المئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر/ تشرين الأول واحتمالات بنسبة 75 في المئة لخفض آخر في ديسمبر/كانون الأول.