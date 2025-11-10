38 مليار ريال سعودي حصيلة اتفاقيات وأكثر من 100 ألف زائر في ملتقى بيبان 2025

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بنجاح كبير فعاليات ملتقى “بيبان 2025″ تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، مسجلاً حصيلة قياسية من الاتفاقيات والإطلاقات تجاوزت 38 مليار ريال سعودي. ويأتي هذا الإنجاز الضخم تأكيداً على دور المملكة المتنامي كمركز عالمي للنشاط الريادي، وتجسيداً فعلياً لمستهدفات رؤية 2030. وقد شهد الملتقى إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق، حيث استقطب أكثر من 100 ألف زائر على مدى أربعة أيام حافلة. ضخ التمويل وتوسيع الشراكات ركز الملتقى بشكل مكثف على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث شهد اليوم الأخير وحده توقيع وإطلاق مشاريع ومبادرات بقيمة قاربت 8.1 مليارات ريال.

أبرز المشاريع والمبادرات

محافظ تمويلية عملاقة: توقيع ثلاث اتفاقيات تمويلية حيوية، شملت تخصيص محفظة بقيمة 6 مليارات ريال مع شركة ليندو للتمويل، و1.2 مليار ريال مع شركة تمويل الأولى، و500 مليون ريال مع شركة تأجير للتمويل، بهدف تنويع أدوات التمويل وتيسير وصول رواد الأعمال إلى حلول مالية مُمكّنة. دعم ريادي ومجتمعي.

توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية لاحتضان وتطوير مشاريع رواد الأعمال في مختلف مناطق المملكة.

منصة عالمية للابتكار

لم يقتصر نجاح “بيبان 2025” على الجانب المالي، بل عزز مكانة المملكة دولياً من خلال: شراكات دولية مؤثرة: توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية مع جهات رائدة مثل منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، والمعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة، والوكالة الوطنية للابتكار التايلندية، ووكالة استثمر في الهند، ووكالات أخرى من سنغافورة والسويد وفرنسا.

تجمع ريادي عالمي

شارك في الملتقى أكثر من 1021 شركة ناشئة قدمت من 66 دولة حول العالم. حلبة المستثمرين تشتعل: بلغت قيمة الصفقات الاستثمارية في “حلبة المستثمرين” 22.2 مليون ريال، استفادت منها 55 شركة ناشئة. كما شهد الملتقى إطلاق الدفعة الحادية عشرة من برنامج “رواد الابتكار”، وتكريم أفضل خمس جامعات ريادية، مما يؤكد التزام “منشآت” ببناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار والنمو.