3720 دولارًا لأوقية الذهب، مستويات قياسية جديدة للمعدن الأصفر

قفز الذهب لمستويات قياسية مع تزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية، وشهد سعر المعدن الأصفر قفزة كبيرة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً فوق 3720 دولارًا للأوقية، بدعم من توقعات المستثمرين المتزايدة بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. هذا الارتفاع يأتي في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وخطابات مسؤولي الفيدرالي هذا الأسبوع، والتي قد تعطي إشارات أوضح حول مسار السياسة النقدية. فما الذي يدعم أسعار الذهب؟ الارتفاع في أسعار الذهب مدفوع بعدة عوامل رئيسية، منها توقعات خفض الفائدة، فبعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة الأسبوع الماضي، تتوقع الأسواق خفضين إضافيين هذا العام، أحدهما في أكتوبر والآخر في ديسمبر، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. عامل الملاذ الآمن: يواصل الذهب دوره كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مما يزيد من جاذبيته للمستثمرين. مشتريات البنوك المركزية: تستمر البنوك المركزية حول العالم في تعزيز احتياطاتها من الذهب، مما يخلق طلباً قوياً على المعدن الأصفر. ترقب بيانات التضخم وخطابات الفيدرالي تتركز أنظار المستثمرين حالياً على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) الذي سيصدر يوم الجمعة. يعتبر هذا المؤشر مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، وأي تباطؤ في نموه قد يعزز مبررات البنك لخفض الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يلقي أكثر من 12 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي خطابات هذا الأسبوع، من بينهم رئيس البنك جيروم باول، ما قد يوفر مزيدًا من الوضوح بشأن التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية. أداء المعادن الثمينة الأخرى: لم يقتصر الارتفاع على الذهب فقط، بل امتد إلى المعادن الثمينة الأخرى: الفضة: ارتفعت الفضة لتصل إلى 43.80 دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكثر من تسع سنوات، مدعومة بنشاط قوي في سوق الخيارات. البلاتين والبلاديوم: شهدت هذه المعادن ارتفاعاً أيضاً، ما يعكس زيادة في شهية المستثمرين تجاه المعادن الثمينة المستخدمة في الصناعات الحيوية. ملخص الأداء، بشكل عام، قفزت أسعار الذهب بأكثر من 40% منذ بداية عام 2025. ويرى الخبراء أن هذا الزخم قد يستمر طالما أن بيانات الاقتصاد الكلي تدعم مسار التيسير النقدي، مما يجعل الذهب في وضع قوي للاستمرار في تسجيل مستويات قياسية جديدة.

