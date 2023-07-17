خلص تقرير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن أكثر من 367 ألف موظف في القطاعين الحكومي والخاص تزيد أعمارهم على 60 عاما، من بينهم 357 ألف موظف يعملون بالقطاع الخاص، و10 آلاف موظف يعملون في القطاع الحكومي.

ووفقا لتقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الربع الأول من العام 2023 بلغ إجمالي عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية أكثر من 10.4 مليون مشترك، يعمل 4.5 مليون منهم في العاصمة الرياض.

وطبقاً لتوزيع المشتركين في التأمينات الاجتماعية حسب السن، من 41 – 59 سنة بلغ عددهم في القطاع الحكومي 2.9 مليون و152 ألف في القطاع الخاص، ومن 26 – 40 سنة ، بلغ عددهم في القطاع الحكومي 319 ألفا والقطاع الخاص 5.3 مليون، ومن 19 – 25 سنة وصل عددهم في الحكومي 26 ألفا، والقطاع الخاص 1.2 مليون شخص.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قدرت مؤخراً مصروفات المنافع التأمينية لشهر يونيو الماضي، بأكثر من 10.4 مليار ريال، وأضافت في نشرتها الدورية الشهرية أن المعاملات المنجزة بلغت أكثر من 2.7 مليون معاملة تم إنجازها بشكل إلكتروني بالكامل.

وبينت أنه خلال شهر يونيو الماضي بلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” أكثر من 76.5 مليون ريال، في حين بلغت معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 16 مليون ريال.

إبلاغك #التأمينات_الاجتماعية عند عودتك للعمل بعد التقاعد يعزز من حمايتك ويحفظ منافعك التأمينية.#GOSI pic.twitter.com/U8rXQImEkw — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) July 16, 2023