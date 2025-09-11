3642 دولار سعر أونصة الذهب وترقب لمعطيات التضخم الأمريكية اليوم

فريق التحرير by فريق التحرير

أسعار الذهب تترقب اليوم حالة التضخم الأمريكية بعد أن استقرت أونصة الذهب على نحو 3642 دولاراً

سيتقلب سعر الذهب اليوم بضوء بيانات التضخم الأمريكية بعد أن استقر دون أعلى مستوياته القياسية، عقب بيانات كشفت تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، ما عزز توقعات الأسواق بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي قريباً إلى تيسير السياسة النقدية بحسب بلومبرغ. وسجلت أونصة الذهب نحو 3642 دولاراً، أي أقل بـ32 دولاراً فقط عن الذروة التي بلغتها مطلع الأسبوع. وتحوّل الأنظار حالياً إلى بيانات التضخم الاستهلاكي المرتقبة اليوم، والتي قد ترسم ملامح أوضح لمسار السياسة النقدية. وتتوقع الأسواق أن يخفض الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه في 16 و17 سبتمبر، مع ترجيح خفضين إضافيين قبل نهاية 2025 لدعم الاقتصاد الذي يتأثر بضعف سوق العمل. ويستفيد الذهب عادة من تراجع الفائدة كونه أصلاً لا يدر عائداً.

وارتفع المعدن الأصفر بنحو 40% منذ بداية العام، ليصبح من أبرز السلع أداءً بدعم من مشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن الرسوم الأميركية على الاقتصاد العالمي. كما دفعت رهانات خفض الفائدة المستثمرين نحو صناديق الذهب المتداولة، ما عزز الطلب والأسعار. وزادت مكانة الذهب كملاذ آمن أيضاً بفعل هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على “الفيدرالي”، لاسيما بعد اعتراضه على قرار قضائي يسمح للمحافظة ليزا كوك بالبقاء في منصبها.

وبحلول الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت سنغافورة، استقر الذهب عند 3642.21 دولار للأونصة، بعدما أغلق مرتفعاً 0.4% في جلسة الأربعاء، فيما ظل مؤشر بلومبرغ للدولار مستقراً. كما حافظت الفضة على تداولها فوق 41 دولاراً للأونصة بعد صعودها 42% منذ بداية العام، في حين بقي البلاتين والبلاديوم دون تغيير. وفي قطاع التعدين، أعلنت شركة “باريك” اتفاقها على بيع آخر منجم ذهب تملكه في كندا لشركة “كارسيتي كابيتال” مقابل ما يصل إلى 1.1 مليار دولار، على أن تُوجَّه العائدات لتعزيز مركزها المالي ودعم توزيع الأرباح على المساهمين.

