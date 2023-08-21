360 % نسبة مشاركة المرأة السعودية في التفتيش البيئي



سجلت المرأة السعودية تميزها في عمليات التفتيش البيئية بالعام الحالي حيث شهدت نسبة مشاركتها ارتفاعاً تجاوز 360% مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت نسبة مشاركة المفتشين الذكور بنسبة 10%.





ولفت المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إلى أن إجمالي عدد المفتشين وصل إلى 263 مفتشاً، فيما تضاعف عدد المفتشات أربع مرات ليصل العدد إلى 111 مفتشة للفترة نفسها.





وأشاد المركز بالكفاءة العالية التي أظهرتها المفتشات في تطبيق معايير وشروط نظام البيئة أثناء الجولات الرقابية على المنشآت، والتي بلغ عددها 22 ألف جولة.





وأكد أن ارتفاع عدد المفتشات البيئيات يأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 لتمكين المرأة، مضيفاً أن اختيارهن تم وفق معايير وشروط التوظيف في هذا القطاع الحيوي بعد اجتيازهن الشروط العلمية التي يخضع لها المفتش البيئي الحاصل على درجتي البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات البيئية”.





وأضاف أن المفتشات تلقين التدريب اللازم للقيام بمهام التفتيش البيئي، كما يوفر برنامج التفتيش البيئي فرص التوظيف والتدريب للكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي، وذلك لرفع معايير الجودة البيئية في كل جولة رقابية.





