360 مليون ريال لتمويل الشركات التقنية السعودية الناشئة

أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات “NTDP” اليوم، مبادرة “LendTech” ضمن مبادرات البرنامج التي تهدف لتحقيق رؤيته في تطور ونهضة القطاع التقني في المملكة، وذلك في إطار حرص البرنامج على تطوير ومساعدة الشركات التقنية الواعدة من خلال دعمهم وتمكينهم ماديًا وعمليًا.

وتهدف المبادرة إلى دعم الشركات التقنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مستهدفةً وصول الشركات التقنية إلى رأس المال المطلوب لتنمية أعمالها بحسب وكالة الأنباء السعودية.



تمويلات المبادرة برأس مال 360 مليون

أُنشئت المبادرة لتذليل العوائق والتحديات التي تواجه الشركات التقنية.

دعم بإجمالي رأس مال يصل إلى 360 مليون ريال.

حلول تمويلية وإجراءات ميسرة بمدة سماح تصل إلى 3 أشهر.

الحد الأعلى للشركات التقنية المتوسطة هو 8.5 مليون ريال.

الحد الأعلى للشركات التقنية المتوسطة هو 8.5 مليون ريال. خصص للشركات التقنية الصغيرة قيمة 2.5 مليون ريال.

الشركات متناهية الصغر 900 ألف ريال.



أهداف البرنامج

تمكين وتعزيز فرص الشركات الناشئة.

توفير كافة سبل الدعم من خدمات وبرامج وحوافز .

تعزيز مكانة المملكة كمركزًا إقليميا للتقنية ومركزًا عالمياً في عام 2030.

تعمل المبادرة على سد الفجوة التمويلية لشركات التقنية الناشئة عن طريق حصولها على رأس المال المناسب الذي يسهل انطلاقها، ويدعم توسيع أعمالها، ويعزز من فرص الاستمرارية لديها وبالتالي زيادة مساهمتها في تطوير القطاع التقني. وصممت المبادرة لتمويل وتمكين الشركات الناشئة بقيمة مخصصة لكل شركة بحسب حجمها.

خلال ملتقى "رايز آب" الحدث الأكبر في الشرق الأوسط، وقع اليوم الرئيس التنفيذي لـ #بنك_التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد والرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات إبراهيم نياز، اتفاقية تعاون لتشغيل محفظة تمويل قطاع التقنية لدعم بيئة الأعمال التقنية في المملكة. — بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) November 19, 2022