36 سنة خسرتها المرأة في سعيها لتحقيق مساواة بالأجور بسبب كورونا المستجد

نبيلة رحال- أريبيان بزنس: تحتاج الإناث لقرابة 36 سنة لاستعادة المساواة الجندرية التي خسرنها خلال كورونا المستجد. وتلاشت كل المكاسب التي تحققت على صعيد مساواة الأجور مع بقاء العدالة الجندرية خاضعة لتقلبات كثيرة بعد أن تسببت جائحة كورونا المستجد بإعادة التقدم الذي تم إحرازها بما يوازي العودة 36 سنة إلى الوراء بحسب إجماع منتدى مجلس المرأة في إكسبو 2020.

المديرة السياسية لوزارة الخارجية الأيرلندية، سونيا هايلاند أكدت بالقول:” رغم ازدياد الوعي والحديث حاليا إلا أننا لا نزال أبعد من حيث كنا وفي الواقع سيلزمنا 36 سنة للحاق بالمكتسبات التي ضاعت بعد سنتين من جائحة كوفيد 19″.

وأضافت قائلة:” تراجعت أولوية تعليم البنات كما هو الحال مع مشارك المرأة في القوى العاملة، وعلينا أن نعمل بمزيد من الجهد لاستعادة التطور الذي يجب أن يتحقق بحلول العام 2030″ وتجمع مناقشات المجلس العالمي للمرأة أن المساواة الجندرية هي أساس كل أهداف التنمية المستدامة.

وأبرزت متحدثات في المجلس أن الوباء سلط الضوء على التفاوتات وفاقمها ، حيث كانت القطاعات التي تهيمن عليها النساء هي الأكثر تضررا ، وعاد الكثير من المجتمع إلى الأعراف الجنسانية القديمة حيث تكون النساء مقدمات رعاية (بدون أجر) والرجال كمقدمين. والوباء هو مجرد مثال واحد على تأثر النساء وحدهن دون مساواة. إذا أردنا دفع جوهر الأهداف العالمية إلى الأمام ، والتأكيد على استدامتها ، فعلينا أن نبدأ بمعالجة المساواة بين الجنسين. المساواة بين الجنسين (أو عدم وجودها) تغذي قضايا الفقر وتغير المناخ والتعليم. النساء أكثر عرضة من الرجال للعيش في فقر ، ولتحمل الآثار السلبية لتغير المناخ ، كما أن إحتمالات تلقيها للعلم هي أقل من الأولاد. باختصار ، تميل النساء إلى تحمل العبء الأكبر للعديد من قضايانا العالمية.

يذكر أن منظمة العمل الدولية تشير إلى أن معدل مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة يبلغ 18.4 في المائة، وهو هو الأدنى في العالم، وتستند هذه المعلومات إلى بيانات قبل الجائحة.

مصدر الصورة:منظمة العمل الدولية