3550 دولار لأونصة الذهب مع استقرار الأسعار ترقباً لبيانات أمريكية

تراوح أسعار الذهب قرب 3550 دولار للأوقية محققاً مكاسب متواصلة لثلاثة أسابيع ويسود الترقب قبيل نشر تقرير الوظائف الأميركي الذي قد يعزز توقعات خفض الفائدة مما سيزيد جاذبية الذهب وسط طلب قوي باعتباره أداة استثمارية آمنة. وتراجع الذهب عن مستوى قياسي بلغ 3578 دولاراً للأونصة سجله يوم الأربعاء، عندما أدى انخفاض عدد الوظائف الشاغرة إلى تعزيز توقعات السوق بخفض سعر الفائدة في سبتمبر.خفض الفائدة. ونقل موقع الشرق أن انخفاض تكلفة الاقتراض يُعزز جاذبية الذهب، الذي يحظى أيضاً بدعم من الطلب القوي عليه باعتباره أداة استثمارية آمنة، وسط مخاوف بشأن مستقبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويترقب المستثمرون الآن صدور تقرير الوظائف الأميركي المهم يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يُظهر أضعف نمو في الوظائف منذ بداية جائحة كوفيد-19. على الرغم من أن المؤشرات الفنية تشير إلى أن سعر الذهب وصل إلى مستويات مرتفعة للغاية هذا الأسبوع، إلا أن هذا المعدن شهد ارتفاعاً بنسبة تزيد عن ثلث قيمته حتى الآن هذا العام، ما يجعله من أفضل السلع الأساسية أداءً. وقد جاء هذا الارتفاع الأخير بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الشهر الماضي، بشكل حذر إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة. وشهد كل من الذهب والفضة ارتفاعاً بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية، مدفوعاً بارتفاع المخاطر في السياسة الدولية والاقتصاد والتجارة العالمية. وقد زادت حدة هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، حيث وعد الرئيس بالحصول على أغلبية في مجلس إدارة البنك المركزي “قريباً جداً” وخفض أسعار الفائدة بحسب الشرق.

لماذا يرتفع سعر الذهب؟

يواصل الذهب صعوده هذه الفترة مع تزايد التوقعات بأن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة قريبًا، خاصة إذا جاءت أرقام الوظائف في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع. وعندما تنخفض الفائدة تقل جاذبية الأصول الأخرى التي تعطي عائدًا مثل السندات، وهذا يجعل المستثمرين يتجهون أكثر نحو الذهب. ومع زيادة التوترات حول العالم وضعف الدولار، يزداد الطلب على المعدن باعتباره ملاذًا آمنًا. التقديرات الحالية تشير إلى أن متوسط سعر الذهب هذا العام قد يبلغ حوالي 3220 دولارًا للأونصة، لكن هناك سيناريو صعودي واضح، فلو قرر الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أو أظهرت بيانات التوظيف تراجعًا كبيرًا، فقد نشهد مستويات قياسية جديدة فوق 3500 دولار. وتترقب الأسواق بحذر تقرير الوظائف، خصوصًا أرقام “الوظائف غير الزراعية”. فإذا جاءت أقل من 40 ألف وظيفة وارتفعت البطالة إلى 4.4% أو أكثر، سيكون ذلك دافعًا قويًا للفيدرالي للتحرك بخفض كبير للفائدة. ولكن من المهم الإشارة إلى أن بعض المحللين يرون أن بيانات التوظيف الرسمية قد تعكس صورة أفضل مما هو موجود على أرض الواقع بسبب مبالغات في التقدير، وخاصة ما يُعرف بفرضية “المواليد والوفيات” التي قد تضيف عشرات الآلاف من الوظائف غير الحقيقية شهريًا. يمكن القول إن الذهب يتحرك بدعم قوي حاليًا، وأي مفاجأة سلبية في بيانات سوق العمل الأمريكي قد تكون كفيلة بدفع الأسعار إلى موجة صعود جديدة.