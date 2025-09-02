لأول مرة في التاريخ، 3500 دولار لأونصة الذهب

قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزة 3500 دولار للأونصة، مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر بحسب بلومبرغ. يأتي هذا الارتفاع التاريخي في ظل تصاعد المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي، التي أثارها هجوم الرئيس دونالد ترمب المتواصل عليه. وتتعزز مكانة الذهب كملاذ آمن وسط فوضى السوق، و ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% في التعاملات المبكرة في آسيا يوم الثلاثاء، ليبلغ 3508.73 دولار للأونصة، متفوقًا على الذروة السابقة التي سجلها في أبريل. وبهذا الصعود، يكون المعدن النفيس قد حقق زيادة بأكثر من 30% منذ بداية العام، ليصبح من بين أفضل السلع أداءً. يبقى الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية. هذا العام، تلقت أسعار الذهب دعمًا إضافيًا من تداعيات الحرب التجارية العالمية التي أشعلها ترمب، مما دفع المستثمرين للبحث عن أصول تحمي استثماراتهم من تقلبات السوق. كما تزيد توقعات خفض الفائدة جاذبية الذهب حيث تُعد بيئة أسعار الفائدة المنخفضة بيئة مثالية للذهب، الذي لا يدر عوائد لحامليه. القفزة الأخيرة في أسعاره تعززها التوقعات بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سيلمح إلى خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.

(مخطط يظهر صعود أسعار الذهب خلال العشر سنوات الأخيرة)

ومن المتوقع أن يدعم تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب يوم الجمعة هذا التوجه، مع إشارات إضافية على ضعف سوق العمل. قالت جوني تيفيس، استراتيجي الأسواق في “UBS Group AG”: “زيادة حيازات المستثمرين من الذهب، خاصة مع اقتراب خفض الفائدة الأمريكية، تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى. بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وضعف البيانات الاقتصادية، واستمرار حالة الضبابية الكلية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، جميعها تعزز من دور الذهب كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية.” لكن الفضة تتفوق حالياً بأداء سعرها على الذهب، فلم يكن الذهب هو المستفيد الوحيد من هذه الظروف، مع مواصلة الفضة أداءها القوي، متفوقة على “شقيقها الأصفر” بارتفاع فاق 40% منذ بداية العام. وتجاوزت أسعارها حاجز 40 دولاراً للأونصة للمرة الأولى منذ عام 2011، مدعومة بقيمتها العالية في الاستخدامات الصناعية، خاصة في قطاع الطاقة النظيفة. ويشهد سوق الفضة عجزًا في الإمدادات للعام الخامس على التوالي، مما أدى إلى استنزاف المخزونات في لندن وارتفاع تكاليف الاقتراض.