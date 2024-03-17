350 مليار دولار مبيعات كمبيوتر الذكاء الاصطناعي AI PC

سيصل الإنفاق العالمي على كمبيوتر الذكاء الاصطناعي AI PC أي ما يعرف أيضا لدى الشركات باسم الحوسبة الطرفية، إلى 350 مليار دولار عام 2027 بحسب أي دي سي.

وبالفعل بدأت شركات الكمبيوتر تسوق لكمبيوترات بمعالج خاص للذكاء الاصطناعي باسم كمبيوتر الذكاء الاصطناعي AI PC وتأتي هذه بمعالج الشبكة العصبية neural processing unit (NPU) لتسريع أداء الكمبيوتر وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة لدى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الصوت والمرئيات، أي برمجيات الصوت بالذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة، والرؤية بالذكاء الاصطناعي والصور بتقنية الذكاء الاصطناعي مثل ستيبل ديفيوجن Stable Diffusion، والتي تخفف عبء الاتصال بالسحابة (التشغيل عبر الإنترنت مثل الاتصال بـ تشات جي بي تي الذي يعمل بمركز بيانات ضخم).

وعرضت شركة لينوفو خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) مجموعة من أجهزة ثنك باد ThinkPad المحدثة لمستخدمي الأعمال والتي تقول إنها أجهزة كمبيوتر تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتعد تقديرات أي دي سي متفائلة جدا مقارنة مع الإنفاق العالمي المتوقع والبالغ 232 مليار دولار في عام 2024، والذي يمثل في حد ذاته نموًا بنسبة 15.4 بالمائة مقارنة بعام 2023.

يذكر أن الحوسبة الطرفية هي امتلاك الشركات والمستخدمين، لكل من العتاد والبرامج لتشغيل كل شيء في مقراتها لمعالجة المزيد من البيانات محليًا للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي دون اتصال بـ “السحابة”، وتأتي هذه التحولات لعدة أسباب أبرزها تقليص التكاليف وتوفير ملايين الدولارات.

وتتفاءل شركات الكمبيوتر مثل إتش بي وديل ولينوفو وغيرها، بقرب زيادة مبيعاتها بعد ركود دام لسنوات عديدة، وتقول إيفون ماكجيل، المديرة التنفيذية لشركة ديل، إلى أن صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية قد خرجت للتو من ثمانية أرباع متتالية من تقلص الشحنات ولكن حان الوقت لتحديث أجهزة الكمبيوتر وترقيتها بأجهزة حديثة”.