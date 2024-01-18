30 مليار دولار خسارة بوينغ بسبب باب طوارئ مقابل مكاسب لإيرباض

خسرت بوينغ حوالي 35 مليار دولار من القيمة السوقية منذ بداية العام، وتكبدت ما يقرب من 30 مليار دولار من هذه الخسارة بعد أن طار “قابس” الباب الذي لم يتم تثببيته في المصنع لطائرة جديدة لخطوط ألاسكا الجوية (ALK) في أوائل يناير.

خلال ذلك أصبحت شركة إيرباص المنافسة أكبر صانع للطائرات في العالم، وقد تلقت 2094 طلبًا صافيًا للطائرات في العام الماضي (رقم قياسي جديد) وضاعفت عدد صافي الطلبيات في عام 2022.

وتفوقت إيرباص على شركة بوينغ في طلبيات الطائرات بعد حادثتي تحطم طائرتين من طراز ماكس، الأولى في أكتوبر 2018 والثانية في مارس 2019، والتي أسفرت مجتمعة عن مقتل 346 شخصًا. وبعد وقت قصير من تحطم طائرة ماكس، واجهت بوينغ أزمة سمعة حيث تخلت شركات الطيران عن طلبات ماكس لشراء طائرة A320 Neo.

وارتفعت أسهم إيرباص في باريس، مما دفع السهم إلى مستويات قياسية جديدة. وفي الوقت نفسه، ظلت أسهم شركة بوينغ متعثرة لعدة سنوات بعد مشاكل لا تعد ولا تحصى في طائرات ماكس.

وبحسب رويترز سلمت شركة إيرباص 207 طائرات إضافية في عام 2023 مقارنة بمنافستها الأمريكية بوينغ، وحصلت على عدد أكبر بكثير من الطلبات؛ ومن المرجح أن تتفوق شركة إيرباص على شركة بوينغ في الطلبيات في يناير في أعقاب حادثة خطوط ألاسكا الجوية، وتقبل شركات الطيران على طائرات إيرباص بينما تواجه بوينج أزمة سمعة بسبب مشكلات مراقبة الجودة لطائرتها 737 ماكس.

وكسبت أسهم إيرباص قرابة 13 بالمئة، مقابل خسارة بوينغ أكثر من 8 بالمئة خلال الشهور الستة الماضية.